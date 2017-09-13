СМИ выяснили, на что уходят миллионы Бритни Спирс

Общий размер состояния Бритни по итогам 2016 года составил 55 745 288 долларов, что на пять миллионов больше, чем в 2015 году.

Журналистам удалось узнать основные статьи расходов американской певицы Бритни Спирс. Как выяснилось, исполнительница потратила почти 11 миллионов из 16, заработанных ей в 2016 году.





Точная сумма потраченных Бритни средств составляет 10 956 873 доллара и 91 цент, сообщает портал TMZ





Основную часть денег певица потратила на собственное тело. Она заплатила за год 122 613 долларов за массаж, косметические процедуры и обработку ногтей. Еще 69 668 долларов пришлось выложить на новую одежду, а 24 392 доллара – за услуги парикмахеров и косметику.





Не остались без внимания и принадлежащие Бритни собаки, за уход за которыми ей пришлось раскошелиться на 29 852 доллара.





Что касается шоппинга, то в магазинах, включая продуктовые, исполнительница редко тратила более нескольких сотен долларов за один раз.





Общий размер состояния Бритни по итогам 2016 года составил 55 745 288 долларов, что на пять миллионов больше, чем в 2015 году.



