Профессиональная этика юриста

Недавняя инициатива Министерства юстиции Республики Казахстан по реформированию системы адвокатуры и монополизации рынка юридических услуг вызвала активное обсуждение в профессиональной среде и массовое недовольство частнопрактикующих юристов.

Призыв к регулированию и монополизации на рынке юридических услуг обосновывается в большей части утверждением о бесконтрольности деятельности частнопрактикующих юристов, отсутствия института дисциплинарной ответственности и стандартов оказания юридических услуг.

Вместе с тем, сторонники указанной инициативы упускают из вида тот факт, что рынок юридических услуг является предпринимательской деятельностью, которая уже урегулирована Гражданским и Предпринимательским кодексами.

Действительно, в отличие от адвокатов, у частнопрактикующих и корпоративных юристов нет единого кодекса профессиональной этики, но устранить данное несоответствие возможно без изменения законодательства и реформирования рынка в целом.

В настоящее время, ответственность юриста, оказывающего юридические услуги заказчику по гражданско-правовому договору определена нормами гражданского законодательства и реализуется в рамках гражданского судопроизводства. Кроме того, деловая репутация каждого частнопрактикующего юриста или юридической фирмы - это основной критерий, которым руководствуется заказчик при выборе исполнителя по договору юридических услуг.

В дополнение к данной системе гражданско-правовой ответственности Казахстанский союз юристов (http://www.jurist-kaz.kz), как крупнейшее общественное объединение юристов в стране, насчитывающее более 20 000 членов, предлагает всем частнопрактикующим юристам и юридическим фирмам присоединиться к единому Кодексу профессиональной этики юриста.

Проект данного кодекса разработан Казахстанским союзом юристов и содержит основные принципы и нормы профессиональной этики юриста с учётом специфики профессии и условий рынка. Каждый желающий может ознакомиться с проектом, представить свои предложения или рекомендации по содержанию и механизму действия.

Запросить проект кодекса и направить свои предложения можно обратившись по электронному адресу: jurist-kaz@mail.ru

Ануарбек Скаков, юрист

Казахстанский союз юристов