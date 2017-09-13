Доходы среднего класса в США в 2016 году побили исторический рекорд

Средний доход американских домохозяйств в 2016 году составил $59,0 тыс., что стало новым историческим рекордом, сообщает сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.





Предыдущий рекорд был установлен еще в прошлом веке: в 1999 году средний доход домохозяйств был зафиксирован на уровне $58,6 тыс.





Рост этого показателя за год составил 3,2%, в 2015 году средний доход домохозяйств равнялся $57,2 тыс.





Анализ этнических групп показал, что наибольший доход с большим отрывом получили американцы азиатского происхождения. В 2016 году средний доход семьи у них составил более $81 тыс. Они же показали самый впечатляющий рост доходов — почти на $16 тыс. от уровня 1996 года. Доход семей чернокожих американцев не преодолел уровень, который был достигнут в прошлом веке. В 1996 году они получили в среднем $35,8 тыс., в 1999 году — $41,4 тыс., в 2016 году — $39,5 тыс.





Семьи белых американцев по уровню дохода оказались на втором месте: их доход за 2016 год в среднем составил $65 тыс. (в 1996 году — $59,1 тыс.). Домохозяйства латиноамериканцев получили в среднем в прошлом году $47,6 тыс., притом что в 1996 году их средний доход составил почти $38 тыс.





По мнению экспертов бюро, средний доход вырос из-за того, что в 2016 году многие американцы нашли работу на полный рабочий день или перешли на более высокооплачиваемую работу. Для полной уверенности в том, что рост доходов среднего класса возобновился после длительного перерыва, предупредило бюро, необходимо понаблюдать еще два-три года, поскольку в 2014 году методика расчета этого показателя изменилась.





​Тем не менее авторы доклада считают, что рост доходов среднего класса в 2014–2016 годах был «значительным», в эти два года доходы росли самыми быстрыми темпами с 1960-х годов.





Снижение доходов домохозяйств или отсутствие заметного роста аналитики называли одной из важных причин появления запроса на перемены, который почувствовал в ходе президентской кампании Дональд Трамп. После экономического кризиса 2008–2009 годов в США происходило размывание традиционного «среднего класса», доходы домохозяйств снижались или в лучшем случае не росли. Например, во Флориде в 2013 году средний доход был на 13,7% ниже, чем в предкризисном 2007 году.





В июле 2017 года Дональд Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой другой американский лидер за тот же срок. По словам Трампа, фондовый рынок достиг «нового максимума», показатель числа рабочих мест «стал лучшим за последние 16 лет». Также Трамп отметил успехи правительства в развитии энергетики, борьбе с терроризмом и группировкой «Исламское государство» (запрещена в Казахстане).





8 сентября Трамп подписал закон о временном повышении порога государственного долга страны, после чего этот показатель впервые в истории превысил отметку $20 трлн.



