Жуткое убийство детей в Алматы: близнецы досаждали пьяным родителям

Стали известны новые подробности жуткого убийства детей в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, убитые дети были близнецами, родились 13 июля 2016 года. Их мать - гражданка Волченко, 1983 г.р.

Как уже сообщалось, мертвых детей нашли в квартире, 11 сентября ближе к вечеру. К расследованию подключились опытные сыщики криминальной полиции города. Изначально о матери детей ничего известно не было. Но, предположительно, на руках у нее был ребенок, 29 мая 2015 года рождения. Задачей полиции было как можно быстрее отыскать женщину, так как не было ясно, что могло произойти с ней и третьим ребенком.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причины и время смерти детей. Их тела могли держать не менее 3-4 дней. Причина смерти, предварительно, механическая асфиксия.

Что касается третьего ребенка, то его попросту бросили. Что, возможно, и спасло ему жизнь. Мальчика нашли в мкр.Самал местные жители. О себе он ничего не мог рассказать. На место вызвали полицию, ребенка доставили в больницу. Там и было установлено, что он является сыном той самой женщины - Аллы Волченко.

Ее и сожителя сотрудники криминальной полиции задержали вчера, 12 сентября. Оба были пьяны.

Задержанные на допросе заявили, что от детей они избавились, потому что они им досаждали. Со слов сожителя, который утверждает, что он отец детей, близнецы плакали, тревожили, а ему хотелось спать после работы.

Парочка имела постоянную работу, у них всегда были деньги на выпивку. Собственного жилья они не имели. Ранее снимали жилье в районе Нижней пятилетки, в районе вокзала. Сейчас установлено, что квартиру, где нашли тела близнецов, они сняли намеренно, чтобы скрыть следы преступления. То есть детей могли убить раньше. Когда и где это было сделано, устанавливает следствие.

Со слов задержанного мужчины, мальчиков убивал он. Но, как отметила Азирбек, сделано это было с молчаливого согласия матери. И далее она скрыла данные о преступлении.

Сейчас оба водворены в ИВС, расследуется уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Оставление в опасности». Во второй статье речь идет о брошенном на площадке сыне. Пьяная мать даже не смогла вспомнить, где его оставила.

На данный момент так называемые родители убитых детей протрезвели и дают показания. Пока никакого раскаяния или сожаления о том, что они натворили, не наблюдается.

Напомним, в одной из съемных квартир в Турксибском районе города, в холодильнике, были обнаружены тела двух детей. Со слов соседей, недавно в квартиру заселилась женщина с тремя детьми. А через какое-то время соседи почувствовали неприятный запах из квартиры и вызвали арендодателя. Тогда и была сделана страшная находка. А женщина и еще один ребенок пропали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого в убийстве детей - 29-летнего сожителя их матери, гражданина Узбекистана. Он признает свою вину. Также вместе с ним задержали и мать детей. Третьего ребенка доставили в больницу для обследования.

Ирина Капитанова