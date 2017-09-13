В Атырауской области назначили акима Махамбетского района

Сегодня, 13 сентября глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам районного маслихата кандидатуру на пост акима района, вместо Алимухаммеда Қуттумурат-улы который в августе 2017 года возглавил Жылыойский район, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.





Аким области поблагодарил Алимухаммеда Қуттумурат-улы за проделанную работу и пожелал удачи на новом рабочем месте.









Глава региона представил депутатам кандидатуру нового акима района, согласованную с администрацией президента РК – им стал Сырым Рыскалиев, ранее занимавший должность руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области. Депутаты поддержали кандидатуру Рыскалиева.









Сырым Рыскалиев окончил Казахский сельскохозяйственный институт, трудовую деятельность начал в 1984 году в организации «Казсельхозтехника». С 1993 года до 2007 года работал на государственной службе в сфере сельского хозяйства. В 2007 году занял должность руководителя департамента сельского хозяйства Атырауской области. В период с 2007 по 2017 год занимал ряд руководящих должностей, был руководителем аппарата акима Атырауской области, заместителем акима Атырауской области, акимом Макатского и Кызылкугинского районов. Последняя занимаемая должность – руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области.



