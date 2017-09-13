Мажилисмен предложил ввести законодательное регулирование блокчейн и криптовалюты
13 сентября 2017, 16:58
Доступ к торговле криптовалютами должны иметь только профессиональные инвесторы по аналогии с ценными бумагами, где есть брокеры.
Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты огласил депутатский запрос на имя председателя Национального банка РК Данияра Акишева по вопросу блокчейн-технологий и криптовалюты, передает Zakon.kz.
Мажилисмен отмечает, что в настоящее время по всему миру, в том числе и в Казахстане, распространяется технология блокчейн и криптовалюты.
«Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности, создается биржа криптовалют в Казахстане, устанавливаются автоматы по продаже биткоинов. Вместе с тем, такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции, блокчейн технологии, криптовалюты. Некоторые страны делают попытки регулировать этот вопрос, но никто не признал криптовалюту официальным платежным средством», - сказал депутат.
Аманжан Жамалов подчеркнул, что использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками, сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора.
«По своей сути криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами. Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискуют, и не смогут рассчитывать на защиту в случае потери своих денег. Законодательство такие сделки не регулирует и это очень опасные инвестиции. Курс биткоина сильно волатильный и формируется в чисто спекулятивном режиме. Очевидно, что доступ к торговле криптовалютами должны иметь только профессиональные инвесторы по аналогии с ценными бумагами, где есть брокеры», - считает он.
По его мнению, криптовалюты могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма.
Те правовые механизмы, которые сейчас действуют в Казахстане в отношении денежных средств, неприменимы к криптовалютам. Никто не знает, кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты, и куда и на какие цели отправляются эти деньги. Это актуально и связи с тем, что множество криминальных операций, таких как, торговля оружием, наркотиками, успешно осваивают мировое интернет-пространство и даже создаются свои онлайн-площадки.
«Считаю актуальным рассмотреть следующие вопросов: первое – определение уполномоченного органа, который будет координировать все госорганы по вопросу блокчейн и критповалют. И второе – создание межведомственной комиссии с привлечением депутатов, общественности для обсуждения вопроса необходимости законодательного регулирования блокчейн-технологий и криптовалют», - подытожил мажилисмен.
Фото: vizionary.ru
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