Президент поручил доработать госпрограмму «Цифровой Казахстан»

В Астана с участием Президента РК состоялось республиканское совещании по вопросам цифровизации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед началом мероприятия Президент Казахстана посетил специальную выставку, где ему были представлены более 30 IT-проектов по различным направлениям.

В совещании приняли участие руководители государственных органов, национальных компаний, депутаты Парламента Республики Казахстан, представители крупных иностранных предприятий и организаций.

В ходе совещания с докладами выступили Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев, эксперты в сфере информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

Приняв во внимание данные, озвученные в ходе презентации государственной программы «Цифровой Казахстан», Глава государства отметил важность активного внедрения цифровых технологий для развития экономики страны.

- За годы независимости нам удалось войти в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. Сейчас стоит задача по вхождению в 30-ку, которая требует от Казахстана нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления. Поэтому в начале года я объявил в своем Послании народу Казахстана о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни населения.

Нурсултан Назарбаев остановился на отдельных направлениях цифровизации, которые требуют особого внимания со стороны уполномоченных органов и предприятий.

- Важно выстроить взаимодействие государства и частных предприятий и организаций. Нужно создавать условия для широкого внедрения бизнесом цифровых технологий, - сказал Президент Казахстана.

Кроме этого, Глава государства отметил важность подготовки высококвалифицированных кадров и подчеркнул необходимость пересмотра политики в сфере образования.

Вместе с тем, Президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах развития центров компетенции на базе НИИ, высших учебных заведений и в рамках инновационных кластеров.

Глава государства подчеркнул ключевую роль Международного технопарка IT-стартапов в сфере разработки и внедрения новых технологий.

- Финансовый сектор как наиболее чувствительный к передовым технологиям уже широко применяет цифровые решения. Надо, чтобы он и далее оставался в авангарде этого процесса. Перед Международным финансовым центром «Астана» стоит задача по продвижению новых финансовых технологий и инструментов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана поручил также проработать нормативную правовую базу для решения поставленных задач и стимулирования научных исследований и разработок.

В заключение, Глава государства отметил необходимость изучения глобальных вызовов и технологических трендов будущего.

- Всё, о чём мы сегодня говорили, являются важными задачами в рамках Третьей модернизации страны. Правительству необходимо учесть их в Госпрограмме. Также необходимо создать специальную Комиссию в ЕЭК для решения совместных проблем. Поручаю создать комиссию при Президенте для доработки программы, - завершил свое выступление Нурсултан Назарбаев.