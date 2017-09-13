Овчарка баллотируется в мэры канадского города

В канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, скоро выборы мэра. Одним из кандидатов на этот пост стала местная знаменитость – овчарка по кличке Финн. Обаятельный пес известен съемками в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle , передают , передают Vesti.ru





В Сети появился предвыборный ролик четвероногого кандидата.









Хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.





"Дорожные выбоины, снежные завалы – эти трудности очень близки Финну, так как обожает гулять", — заявил канадец.





Судя по ролику, у Финна уже есть сторонники и даже предвыборная программа, однако о том, будет ли пес официально допущен к участию в политической гонке, авторы видео умалчивают.





Ранее сообщалось, что псу Дьюку неоднократно удавалось стать мэром американского города Корморант.