Шпекбаев отчитался в Париже о мерах по борьбе с коррупцией в Казахстане

В Париж проходит пленарное заседание Антикоррупционной сети ОЭСР с участием страновых делегаций, экспертов ОЭСР, представителей гражданского общества - Центра исследований «Сандж» и Общественного фонда «АрРухХак», в рамках которого Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Верховным Судом и рядом министерств представлен отчет по реализации рекомендаций третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет Информации МИК РК.

В ходе заседания, Заместитель Председателя Агентства Алик Шпекбаев в своем выступлении сообщил, что благодаря политической воле и инициативам Главы государства, широкой поддержке гражданского общества приняты эффективные антикоррупционные законы, соответствующие международным стандартам и нормам, создан независимый орган по противодействию коррупции.

Отмечая основные направления развития страны по рассматриваемому направлению, подчеркнуто, что залогом успешного противодействия коррупции является формирование открытого и подотчетного государства.

Создание электронной платформы «Открытое Правительство», состоящей из пяти порталов открытых данных, позволило обеспечить доступ каждому гражданину к информации о бюджетных расходах, участие в обсуждении проектов нормативных актов, обращение онлайн за консультациями и с жалобами, а также открыто оценивать эффективность госорганов.

Выстроена система оценки и внешнего контроля качества оказания госуслуг.

Продолжена автоматизация процесса их предоставления.

Ежегодно увеличивается количество госуслуг, оказываемых без прямого контакта с услугодателями. Так, на сегодняшний день более 47% услуг оказаны в онлайн режиме, 24% - по принципу «единого окна».

Благодаря принятым мерам, уровень бытовой коррупции сокращен более чем на 2/3.

В настоящее время, проводится масштабная ревизия контрольно-надзорных функций госорганов, в ходе которой планируется сократить более 40% надзорных функций.

Спикер также отметил, что успех проводимых реформ возможен при эффективной работе самого госаппарата.

С принятием в рамках первой институциональной реформы, нового законодательства о государственной службе, обеспечен переход на карьерную модель, максимально обеспечившую принцип меритократии.

Помимо этого, вниманию экспертов были представлены достижения Казахстана в области обеспечения верховенства закона, которые получили положительную оценку со стороны экспертов ОЭСР. Отмечено, что реформами Верховного Суда обеспечено расширение доступа граждан к правосудию, ужесточение требований и механизма отбора судей, формирование высокого морального облика судьи, открытость судебной системы и автоматизация судебного производства.

Также отмечено и о принципиальном изменении в органах прокуратуры - это исключение пережитка Советского прошлого, так называемого «общего надзора» из ее функций.

Изменены подходы в отборе на правоохранительную службу.

Казахстаном достигнут прогресс в области уголовной исполнительной системы.

Доля приговоров, не связанных с лишением свободы, составила 73%. Сокращается количество учреждений уголовно-исполнительной системы. Это в совокупности позволило сократить тюремное население в 3 раза. Если в 1996 году Казахстан занимал 3 место по количеству тюремного населения в мире, уступая лишь России и США, то сегодня уже 68.

Принятые меры позволили повысить позиции страны в различных рейтингах. К примеру, согласно индикатору ГИК ВЭФ «Судебная независимость» Казахстан за последние пять лет улучшил свой показатель на 43 позиции (со 111 на 68 место). Обеспечен 3-х кратный рост в индикаторах «Организованная преступность» и «Надежность правоохранительных органов». На 27 позиций вырос показатель Казахстана в индикаторе «Обеспечение исполнения контрактов» (о состоянии реформ в судебной системе) рейтинга Всемирного Банка «Doing Business-2016».

Создание независимого финансового суда, основанного на принципах английского права, при Международном финансовом центре «Астана», который призван защищать инвесторов и эффективно разрешать инвестиционные споры, также заинтересовало экспертов ОЭСР.

Кроме этого, в ходе доклада была презентована современная модель антикоррупционной политики Казахстана, базирующаяся на рациональном сочетании просвещения, профилактики и наказания, а также новые институты превенции: антикоррупционный мониторинг, просвещение, анализ коррупционных рисков, введение антикоррупционных стандартов и ограничений.

По словам Алика Шпекбаева, принимаемые комплексные и системные меры позволили значительно снизить административные барьеры и коррупционные риски, а также повысить правосознание и антикоррупционную культуру граждан.

Также было отмечено, что Казахстан активно интегрируется в международное антикоррупционное сообщество, в том числе на площадке ОЭСР.

Республика участвует в 32 рабочих органах ОЭСР, ведется работа по реализации рекомендаций Обзора добропорядочности, направленных на надлежащее управление и борьбу против коррупции.

Cтрана продолжит дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере противодействия коррупции в соответствии с рекомендациями ОЭСР, Конвенцией ООН против коррупции, а также в свете предстоящего присоединения к ГРЕКО, - завершая свое выступление, отметил А. Шпекбаев.

О проведенной реформе в судебной системе Казахстана выступил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин.

Секретариатом ОЭСР дана положительная оценка принимаемым усилиям Казахстана по реформированию антикоррупционного законодательства в соответствии с международными стандартами.

По итогам выступления казахстанской стороны Председатель Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией г-жа Энери Киньонес поздравила Казахстан с достижением существенного прогресса в реализации рекомендаций ОЭСР, отмечая открытость принимаемых мер и необходимость дальнейшей работы по оставшимся рекомендациям.