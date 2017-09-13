Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июле 2017 года
В июле текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 1,3%, на импортируемые - на 2,4%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Июль 2017г. к
|
Январь-июль 2017г. к
январю-июлю 2016г.
|
июню 2017г.
|
июлю 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Экспорт - всего
|
-0,5
|
-1,6
|
1,3
|
10,8
|
12,9
|
Сырье
|
-1,6
|
-4,7
|
0,3
|
7,2
|
16,4
|
Полуфабрикаты
|
1,6
|
6,4
|
3,8
|
20,9
|
7,0
|
Готовые товары
|
1,0
|
0,2
|
-1,1
|
9,6
|
1,5
|
Импорт - всего
|
0,2
|
6,4
|
2,4
|
19,1
|
8,9
|
Сырье
|
-0,3
|
6,5
|
-4,2
|
9,7
|
5,9
|
Полуфабрикаты
|
0,9
|
8,5
|
1,9
|
16,2
|
10,5
|
Готовые товары
|
0,1
|
5,9
|
3,0
|
20,5
|
8,9
За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 51,5%, черные металлы - на 31%, медные руды - на 13,8%, уголь - на 3,3%, снизились - на марганцевые руды на 26,2%, свинец - на 5,1%, природный газ - на 4,4%, цинк - на 3,3%, нефть - на 1,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на шерсть на 7,3%, пшеницу - на 2,5%.
Из импортируемой продукции кофе подорожал на 14,7%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 8,2%, мясо птицы - на 1,2%, макаронные изделия - на 1,1%, овощи подешевели на 42,9%, табак - на 7,3%, фрукты и орехи - на 4%, масло растительное - на 2,3%. Цены на пластмассы стали выше на 16,3%, кожу - на 6,1%, древесину - на 2,7%, фармацевтическую продукцию - на 0,3%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
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