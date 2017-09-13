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Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июле 2017 года

 

В июле текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 1,3%, на импортируемые - на 2,4%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Июль 2017г. к

Январь-июль 2017г. к

январю-июлю 2016г.

июню 2017г.

июлю 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Экспорт - всего

-0,5

-1,6

1,3

10,8

12,9

 Сырье

-1,6

-4,7

0,3

7,2

16,4

 Полуфабрикаты

1,6

6,4

3,8

20,9

7,0

 Готовые товары

1,0

0,2

-1,1

9,6

1,5

Импорт - всего

0,2

6,4

2,4

19,1

8,9

 Сырье

-0,3

6,5

-4,2

9,7

5,9

 Полуфабрикаты

0,9

8,5

1,9

16,2

10,5

 Готовые товары

0,1

5,9

3,0

20,5

8,9

 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 51,5%, черные металлы - на 31%, медные руды - на 13,8%, уголь - на 3,3%, снизились - на марганцевые руды на 26,2%, свинец - на 5,1%, природный газ - на 4,4%, цинк - на 3,3%, нефть - на 1,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на шерсть на 7,3%, пшеницу - на 2,5%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 14,7%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 8,2%, мясо птицы - на 1,2%, макаронные изделия - на 1,1%, овощи подешевели на 42,9%, табак - на 7,3%, фрукты и орехи - на 4%, масло растительное - на 2,3%. Цены на пластмассы стали выше на 16,3%, кожу - на 6,1%, древесину - на 2,7%, фармацевтическую продукцию - на 0,3%.

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С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

13 сентября 2017, 17:22
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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