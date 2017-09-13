Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июле 2017 года

В июле текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 1,3%, на импортируемые - на 2,4%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Июль 2017г. к Январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г. июню 2017г. июлю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Экспорт - всего -0,5 -1,6 1,3 10,8 12,9 Сырье -1,6 -4,7 0,3 7,2 16,4 Полуфабрикаты 1,6 6,4 3,8 20,9 7,0 Готовые товары 1,0 0,2 -1,1 9,6 1,5 Импорт - всего 0,2 6,4 2,4 19,1 8,9 Сырье -0,3 6,5 -4,2 9,7 5,9 Полуфабрикаты 0,9 8,5 1,9 16,2 10,5 Готовые товары 0,1 5,9 3,0 20,5 8,9

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 51,5%, черные металлы - на 31%, медные руды - на 13,8%, уголь - на 3,3%, снизились - на марганцевые руды на 26,2%, свинец - на 5,1%, природный газ - на 4,4%, цинк - на 3,3%, нефть - на 1,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на шерсть на 7,3%, пшеницу - на 2,5%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 14,7%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 8,2%, мясо птицы - на 1,2%, макаронные изделия - на 1,1%, овощи подешевели на 42,9%, табак - на 7,3%, фрукты и орехи - на 4%, масло растительное - на 2,3%. Цены на пластмассы стали выше на 16,3%, кожу - на 6,1%, древесину - на 2,7%, фармацевтическую продукцию - на 0,3%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.