Поспешишь - ДТП совершишь: в Алматы Infiniti чуть не сбил пешехода, и совершил тройное ДТП

В Алматы на ул.Розыбакиева произошло ДТП с участием четырех авто , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Автомобили Toyota Yaris, Lexus ES и SsangYong двигались в южном направлении по ул.Розыбакиева. На перекрестке с ул.Толе би они остановились на мигающий зеленый. Как рассказали участники аварии, дорогу на разрешающий сигнал светофора начал переходить велосипедист. В это время двигавшийся в северном направлении по Розыбакиева Infiniti G35 решил проехать на красный. Велосипедист оказался прямо перед ним. Водитель Infiniti объехал мужчину с велосипедом, но при этом выехал на встречную полосу. В итоге машина на полном ходу протаранила стоявшую во встречном направлении Toyota Yaris. Та отлетела назад в Lexus, его отбросило в SsangYong.





В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Toyota Yaris. У женщины на руках был 4-х месячный грудничок. Всех троих забрали в больницу.







