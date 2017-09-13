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Поспешишь - ДТП совершишь: в Алматы Infiniti чуть не сбил пешехода, и совершил тройное ДТП

13 сентября 2017, 17:36

Машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.

В Алматы на ул.Розыбакиева произошло ДТП с участием четырех авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобили Toyota Yaris, Lexus ES и SsangYong двигались в южном направлении по ул.Розыбакиева. На перекрестке с ул.Толе би они остановились на мигающий зеленый. Как рассказали участники аварии, дорогу на разрешающий сигнал светофора начал переходить велосипедист. В это время двигавшийся в северном направлении по Розыбакиева Infiniti G35 решил проехать на красный. Велосипедист оказался прямо перед ним. Водитель Infiniti объехал мужчину с велосипедом, но при этом выехал на встречную полосу. В итоге машина на полном ходу протаранила стоявшую во встречном направлении Toyota Yaris. Та отлетела назад в Lexus, его отбросило в SsangYong.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Toyota Yaris. У женщины на руках был 4-х месячный грудничок. Всех троих забрали в больницу.




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