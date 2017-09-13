Профессоры ЗКО обсудили алфавит государственного языка на латинской графике

По итогам встречи ученые области отметили, что это очень важное и судьбоносное решение нашего Президента.

В Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова прошла встреча научной интеллигенции области с профессорско-преподавательским составом ВУЗа и студенческой аудиторией. Темой стал вопрос перехода казахского языка на латиницу.





Участников встречи поприветствовал ректор ЗКГУ, д.п.н., профессор Асхат Имангалиев. Он сразу же обозначил главный вопрос встречи – внедрение единого стандарта государственного языка на латинской графике. Профессор напомнил, что переход казахского языка латиницу это веление времени, можно даже сказать возвращение к истокам. До Великой Отечественной войны вся письменность велась именно латинской графикой. Также А.Имангалиев отметил, что по решению Министерства образования трое западноказахстанских ученых назначены экспертами по данному вопросу. Это кандидат филологических наук Гумар Аронов, доктор филологических наук, доцент Габит Хасанов и доктор педагогических наук, профессор Абат Кдиршаев, которые также поделились своим мнением по вопросу перехода казахского языка на латинскую графику.





Модератором встречи выступил директор недавно открывшегося при ЗКГУ института «Мәңгілік Ел» Асет Тасмагамбетов. Стоит отметить, что институт будет заниматься проектами в рамках программ модернизации общественного согласия, «Туған жер», «100 новых лиц» и других, связанных с историей и культурным наследием народа.





Доктор филологических наук, профессор Мурат Сабыр также отметил важность перехода алфавита на латинскую графику. Это, по его словам, поможет сблизить нашу страну с тюркским миром, а также объединить казахов, проживающих в разных странах.





- В свое время казахский алфавит на основе латинской графики был составлен в 30-х гг. ХХ века и латинский алфавит, по моему мнению, самый правильный и наиболее точно отражающий особенности казахского языка. Еще хотелось бы отметить, что из одного языка в другой не должны перениматься отдельные буквы, можно заимствовать только слово целиком. Но заимствованные слова должны обязательно подчиняться закону языка заимствовавшего. Для того чтобы успешно перевести казахский язык на латинскую графику необходимо для начала навести порядок в языке сейчас. Это наш шанс исправить все ошибки, допущенные при переходе на кириллицу, - сказал профессор.





Председатель филиала международного общества «Қазақ тілі» по ЗКО Болат Жексенгалиев в своем выступлении очень грамотно и точно расписал особенности казахского языка.





– Отрадно, конечно, что от слов мы наконец-то переходим к делу. Но в таком деле спешить нельзя. Как отметил мой коллега, заимствованные слова должны подчиняться законам казахского языка. А у нас почему-то выборочное подчинение языковым законам идет. Например, слово «поезд» в казахском языке стало «пойыз», а «трамвай» так и остался трамваем. И таких примеров множество. В целом, мы поддерживаем алфавит предложенный без диакритических знаков, но еще есть время обсудить диграфы нового проекта латинской графики, - подчеркнул общественник Б.Жексенгалиев.





По итогам встречи ученые области отметили, что это очень важное и судьбоносное решение нашего Президента. В информационном пространстве и социальных сетях активно обсуждается этот вопрос и отрадно, что подавляющее большинство казахстанцев понимают и поддерживают принятое Елбасы решение. А какой должна быть латинская графика, это уже должны обсуждать специалисты в этой сфере и все гражданское общество.



