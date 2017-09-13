Нурсултан Назарбаев министрам: Я вам завидую

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему делает ставку на молодежь , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





«С первых тех трудных дней, когда в казне даже не было денег, я стал направлять молодежь в 200 лучших университетов мира за государственные деньги. За каждого 100% государство платило: за проезды, проживание, медицинские услуги, обучение. И мы примерно обучили 15 тыс. Этот пример был очень хорошим для родителей. Они сами начали направлять своих детей обучать, потому что видели возвратившуюся молодежь, какого они уровня. Примерно 25 тысяч плюс обучаются за счет родителей. И вот так я готовил кадры для сегодняшнего дня. Тогда я знал, что без образованных людей науку и производительность не двинуть. Ничего не будет, теперь не 100%, но они есть», - отметил Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на совещании по вопросам цифровизации страны.





Президент напомнил о том, что назначил новый состав правительства.





«Сейчас я назначил новый состав правительства, молодой. Средний возраст от 40 до 45-ти. Самому молодому - 36, а самому старшему - 50. Все они англоязычные, образованные, прошли обучение в западных университетах. Вот вам все карты в руки сейчас. Показать, я завидую вам. В мое время, когда был в вашем возрасте у меня не было таких возможностей. Учиться, знать и такую огромную проблему для своей родины решить. Не было. У вас есть. Возможности есть и страна есть, и работа есть огромная, приносящая удовольствие», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.





Дамир Байманов