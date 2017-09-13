Назван действенный способ избавиться от диабета

Профессор Рой Тейлор из Ньюкаслского университета (Великобритания) на 53-м ежегодном собрании Европейской ассоциации исследования диабета представил программу избавления от сахарного диабета второго типа

По мнению профессора, данное заболевание вызвано избыточным содержанием жира в печени и поджелудочной железе, избавиться от которых можно при помощи низкокалорийной диеты.

Тейлор также рассказал об участвующих в его исследовании пациентах с сахарным диабетом второго типа. Программа выздоровления включала две фазы. В ходе первой из них снижалась калорийность рациона, второй — вводилась физическая активность. В среднем участникам эксперимента удалось похудеть на 15 килограммов, симптомы болезни стали проявляться значительно реже.





Обратить вспять сахарный диабет второго типа данным способом возможно, по мнению Тейлора, только в течение первых десяти лет с момента диагностирования эндокринных заболеваний.