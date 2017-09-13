Назван действенный способ избавиться от диабета
13 сентября 2017, 17:46
Потеря избыточного жира поджелудочной железой способна восстановить физиологически нормальное производство инсулина.
Профессор Рой Тейлор из Ньюкаслского университета (Великобритания) на 53-м ежегодном собрании Европейской ассоциации исследования диабета представил программу избавления от сахарного диабета второго типа, сообщает Lenta.ru.
Эксперт, который на протяжении почти сорока лет изучал сахарный диабет второго типа, считает, что потеря избыточного жира поджелудочной железой способна восстановить физиологически нормальное производство инсулина.
По мнению профессора, данное заболевание вызвано избыточным содержанием жира в печени и поджелудочной железе, избавиться от которых можно при помощи низкокалорийной диеты.
Тейлор также рассказал об участвующих в его исследовании пациентах с сахарным диабетом второго типа. Программа выздоровления включала две фазы. В ходе первой из них снижалась калорийность рациона, второй — вводилась физическая активность. В среднем участникам эксперимента удалось похудеть на 15 килограммов, симптомы болезни стали проявляться значительно реже.
Обратить вспять сахарный диабет второго типа данным способом возможно, по мнению Тейлора, только в течение первых десяти лет с момента диагностирования эндокринных заболеваний.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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