Вице-министр нацэкономики РК рассказал об изменении менталитета госорганов

В Алматы состоялся II Евразийский форум по конкуренции «Антимонопольное регулирование деятельности субъектов рынка: виды, механизмы и эффективность» , сообщает , сообщает Zakon.kz





В форуме приняли участие вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, председатель Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Азамат Майтиев а также представители зарубежных антимонопольных ведомств.





На площадке форума обсудили вопросы выявления и пресечения ценовых и торговых сговоров. Также были озвучены предпринимаемые меры по снижению издержек для бизнеса.





В приветственной речи вице-министр национальной экономики отметил, что на сегодняшний день традиционное регулирование цен сменилось гибкими инструментами антимонопольного регулирования.





«Они носят мягкий характер, но с достаточно большими и отрицательными последствиями для тех, кто не хочет соблюдать правила конкурентной игры», - сказал Жумангарин.





Так, Казахстан идет к активному использованию практики предупреждений.





«Проверяющие органы не смогут наказывать, только предупреждать и предписывать, и уже по рамкам исполнения проверять. Таким образом, меняется самое главное – менталитет государственных органов. С менталитета надзора они выходят на менталитет обслуживания», - отметил вице-министр.





По словам Жумангарина, готовится большой пакет законопроектов для совершенствования предпринимательской деятельности и на днях он будет отправлен Правительству на рассмотрение.





Председатель КРЕМЗКиПП Майтиев Азамат сообщил, что усовершенствование антимонопольного законодательства стало причиной принятия Казахстана в Комитет по конкуренции ОЭСР.





Усовершенствование касалось, прежде всего, смягчения законодательства для бизнеса.





«Внедренные новшества учитывают лучший мировой опыт и практику антимонопольного регулирования. Они создали условия для развития конкуренции на внутренних рынках», - отметил Азамат Майтиев.





С деятельностью антимонопольных ведомств также ознакомили представители России, Кыргызстана, Армении, Молдовы, а также Эксперт по Конкуренции ОЭСР.





В ходе форума предприниматели задавали интересующие их вопросы. В ходе обсуждения также были вынесены предложения по улучшению бизнес-среды.





Помимо этого завтра, 14 сентября, вице-министр национальной экономики прочитает первую лекцию о нормах конкуренции Предпринимательского кодекса по дисциплине «Государственное регулирование и экономические аспекты антимонопольной политики» для студентов.





Дисциплина появилась на кафедре экономики Нархоза 1 сентября.



