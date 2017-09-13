О недрах и недропользовании: что важно не упустить?

12 сентября состоялось 22-го заседание Комитета нефтегазовой промышленности Президиума НПП РК «Атамекен» под председательством члена Президиума НПП РК Данияра Абулгазина. На повестке дня был рассмотрен вопрос по разработке Кодекса о недрах, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен». В совещании приняли участие заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, Генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Болат Акчулаков, а также представители ассоциации и Нацпалаты.

Как сообщил Данияр Абулгазин, в повестку заседания вошли вопросы, связанные с разработкой и согласованием с заинтересованными госорганами проектов Кодекса «О недрах и недропользовании» и нового Налогового кодекса РК, реализация программы оснащения производственных объектов производителей нефтепродуктов и автозаправочных станций контрольными приборами учета (КПУ).

Исполнительный директор Ассоциации «KAZENERGY» Зангар Ногайбай рассказал о текущем состоянии разработки проекта Кодекса «О недрах и недропользовании», отметив, что концептуальной задачей являлось обеспечить сохранение баланса интересов государства и недропользователей, должный уровень защиты интересов как со стороны действующих, так и будущих контрактов УВС, повысить инвестпривлекательность нефтегазового сектора Казахстана в условиях снижения мировых цен на нефть, обеспечить условия для устойчивого развития отрасли.

«Помимо этого было предусмотрено сохранение принципа рациональной разработки недр и система правовых и институциональных мер, направленных на реализацию указанного принципа. Все новации в новом Кодексе призваны стимулировать инвестиции в геологоразведку, упрощению доступа к контрактам и защите законных интересов недропользователей в отношениях с компетентным органом, путем четкого регулирования всех процедур, возникающих в практике работы по контрактам», - сообщил Зангар Ногайбай.

С отчетом о текущей работе в рамках разработки проекта нового Налогового кодекса выступил управляющий директор ассоциации «KAZENERGY» Нурлан Джанекенов.

Как отметил спикер, целью нового Налогового кодекса является изменение идеологии: все неясности и неточности толкуются в пользу налогоплательщика; облегчение в использовании: единый стиль написания, исключение дублирования с подзаконными актами, сокращение кросс-ссылок, снижение уровня теневой экономики, стимулирование увеличения инвестиций в недропользование и другие отрасли экономики Казахстана» и отмена неэффективных льгот.

Во время обсуждения данного вопроса со стороны членов комитета были даны рекомендации по вопросам гармонизации законопроектов в недропользовании и налогообложении. Так к примеру, в налоговом кодексе используется понятие «контракт на совмещенную разведку и добычу», тогда как в проекте кодекса о недрах в обозначении соответствующего контракта термин «совмещенную» не употребляется. Проект оперирует понятием «контракт на разведку и добычу УВС», «контракт на добычу УВС».

«На сегодня уже по очевидным аспектам идут вопросы, возможна разная трактовка понятий в законах. Этот вопрос потребует внимательной и отдельной проработки, а значит и переноса по срокам ввода законопроекта», - отметил Сауат Мынбаев.

Следующим вопросом обсуждения стала реализация программы по установке контрольных приборов учета (КПУ). Участникам была представлена информация по результатам выездных совещаний НПП РК «Атамекен», представителей госорганов и других заинтересованных сторон на объекты оборота и хранения ГСМ в Астане. Осмотр объектов подтвердил опасения, что даже при установки новейших КПУ возможна некорректная работа приборов и получение недостоверных данных, связанных с разной плотностью продуктов из разных НПЗ, обледенение в зимний период, температурных изменении и др. С учетом предоставленной информации членами Комитета было высказано предложение обратиться в Правительство РК с предложением о нецелесообразности продолжения реализации данной программы.

Со стороны «Атамекена», «KAZENERGY» и Топливной Ассоциации высказано мнение, что вопрос установки КПУ не решит проблему теневого оборота, а лишь усугубит финансовую нагрузку на бизнес и формально даст основание для приостановки работы объектов бизнеса, что приведет к дефициту ГСМ с 1 января 2018 года.

В свою очередь Болат Ауетаев, председатель Топливной ассоциации добавил, что остался открытым вопрос о пилотах, первый пилот установлен на костанайских АЗС с июня этого года, и до сих пор нет результатов.

«В Нацпалату приходит очень много откликов от представителей малого и среднего бизнеса по поводу вопросу КПУ, благодарят что данная работа проводится, выясняются цели, даются экспертные заключения. Отмечу, что работа в данном направлении очень хорошо идет. Бизнес-сообщество поддерживает инициативу по отмене программы реализации КПУ», - подчеркнул Ельдос Рамазанов.

Резюмируя данный вопрос, Данияр Абулгазин отметил, что необходимо эту проблему решать кардинально.

Помимо этого обсуждены вопросы текущей деятельности и отчетности ряда ассоциаций, аккредитованных в НПП РК «Атамекен», и даны рекомендации по их дальнейшей работе. Отметим, что ранее в рамках заседания Комитета горно-металлургической промышленности также были обсуждены вопросы гармонизации и совершенствования законодательства по недропользованию в части твердых полезных ископаемых и Налогового кодекса.