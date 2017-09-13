В Атырау по программе модернизации жилья похищено 18 млн. тенге

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев и 7 годам.

В суде №2 города Атырау было рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», директора ТОО «EuroMobile Қазақстан» и директора ИП «Кенесов М.М.» , передает , передает Zakon.kz





Как установлено в суде, подсудимая М. с целью хищения вверенного чужого имущества, работая в ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города» в должности главного бухгалтера, прибегнув к помощи соучастников (директоров), похитила 18 288 465 тенге предназначенных на реализацию государственной программы модернизации жилья.





Так подсудимая М., зная пароль перевода денег ТОО по программе «Интернет-банкинг», несколько раз переводила деньги со счетов ТОО, находящихся в обслуживании в АО «Нурбанк», на счета своих пособников. Затем, обналичив сумму, делили между собой.





Приговором суда главный бухгалтер признана виновной по п.2 ч.4 ст.189 У К (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и с применением Закона Республики Казахстан от «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием независимости Республики Казахстан» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.





Также директор ТОО и предприниматель признаны виновными по ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества пособниками) и осуждены к 7 годам лишения свободы.





Местом отбытия наказания определен колония общего режима. Судом удовлетворен гражданский иск и с подсудимых взыскана сумма причиненного ущерба.





Приговор суда вступил в законную силу.





Фото: inform.kz







