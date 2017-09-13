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В Атырау по программе модернизации жилья похищено 18 млн. тенге

13 сентября 2017, 18:08

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев и 7 годам.

В суде №2 города Атырау было рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», директора ТОО «EuroMobile Қазақстан» и директора ИП «Кенесов М.М.», передает Zakon.kz

Как установлено в суде, подсудимая М. с целью хищения вверенного чужого имущества, работая в ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города» в должности главного бухгалтера, прибегнув к помощи соучастников (директоров), похитила 18 288 465 тенге предназначенных на реализацию государственной программы модернизации жилья.

Так подсудимая М., зная пароль перевода денег ТОО по программе «Интернет-банкинг», несколько раз переводила деньги со счетов ТОО, находящихся в обслуживании в АО «Нурбанк», на счета своих пособников. Затем, обналичив сумму, делили между собой.

Приговором суда главный бухгалтер признана виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и с применением Закона Республики Казахстан от «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием независимости Республики Казахстан» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Также директор ТОО и предприниматель признаны виновными по ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества пособниками) и осуждены к 7 годам лишения свободы.

Местом отбытия наказания определен колония общего режима. Судом удовлетворен гражданский иск и с подсудимых взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: inform.kz



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