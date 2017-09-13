Ряд улиц Астаны перекроют в период проведения Астанинского марафона

ДВД г. Астаны призывает жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

17 сентября в столице состоится ежегодный марафон. Маршрут марафона охватит ряд улиц города, а именно пройдет по ул. Рыскулова, пр. Кабанбай батыра, ул. Бухар жырау, пр. Мангилик Ел, ул. Сыгынак, ул. Панфилова, пр. Тауелсыздык, ул. Нажмиденова, ул. Сарыкол, ул. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева, пр. Жумабаева, пр. Абылай хана, пр. Момыш улы, пр. Жумабаева, пр. Кошкарбаева, пр. Мангилик Ел, ул. Кунаева, восточнее пр. Кабанбай батыра, ул. Достык, пр. Мангилик Ел, сообщает официальный сообщает официальный сайт города Астаны





Во избежание чрезвычайных ситуаций движение транспортных средств в момент движения участников соревнований будет ограничено полностью.





В период времени с 07:00 до 13:00 движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:





1) пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до ул. Бухар жырау;





2) ул. Бухар жырау от пр. Кабанбай батыра до пр. Мангилик Ел,





3) пр. Мангилик Ел от ул. Бухар жырау до ул. Сыганак;





4) ул. Сыганак от пр. Мангилик Ел до ул. Нажмиденова;





5) ул. Панфилова от ул. Сыганак до пр. Тауелсыздык.





В период с 08:00 до 10:30 движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:





1) пр. Тауелсыздык от ул. Панфилова до ул. Нажмиденова;





2) ул. Нажмиденова от пр. Тауелсыздык до пр. Сарыкол;





3) пр. Сарыкол от ул. Нажмиденова до ул. Байтурсынова;





4) ул. Байтурсынова от пр. Сарыкол до пр. Кошкарбаева;





5) пр. Кошкарбаева от ул. Байтурсынова до пр. Жумабаева;





6) пр. Жумабаева от пр. Кошкарбаева до пр. Момыш улы;





7) пр. Момыш улы от пр. Жумабаева до пр. Абылай хана.





В период с 10:00 до 12:00 движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:





1) пр. Абылай хана от пр. Момыш улы до пр. Жумабаева;





2) пр. Жумабаева от пр. Абылай хана до пр. Кошкарбаева;





3) пр. Кошкарбаева от пр. Жумабаева до пр. Мангилик Ел.





В период с 11:30 до 13:00 движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:





1) пр. Мангилик Ел от пр. Кошкарбаева до ул. Кунаева;





2) ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел до восточнее пр. Кабанбай батыра;





3) восточнее пр. Кабанбай батыра от ул. Кунаева до ул. Достык;





4) ул. Достык от восточнее пр. Кабанбай батыра до пр. Мангилик Ел;





5) пр. Мангилик Ел от ул. Достык до ул. Хусейн бен Талал.





Управление административной полиции ДВД г. Астаны призывает жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, используя параллельные улицы. Автомобили экстренных служб города (кареты скорой помощи, служб ЧС и МВД) будут пропускаться в поперечных направлениях сотрудниками, несущими службу на местах.





Посетителям лечебных заведений, расположенных вдоль улицы Рыскулова, рекомендуется воспользоваться маршрутом по пр. Туран, заезды со стороны ул. Хусейн бен Талал (ранее ул. № 31).



