В Москве после сообщений о бомбах эвакуируют сразу три торговых центра, вокзалы и вуз

Полиция Москвы проверяет данные о наличии взрывных устройств в семи столичных зданиях. Как сообщает Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, речь идет сразу о трех торговых центрах, медвузе и трех вокзалах.





Поступил сигнал об угрозе взрыва на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а также в ТЦ «Метрополис», ТЦ «Афимолл сити» и ТЦ «Город», а также в МПМУ им. Сеченова.





По соображениям безопасности из указанных зданий проводится эвакуация.





Напомним, накануне «телефонные террористы» в ряде крупных городов России «заминировали» магазины, школы, вузы, вокзалы и торговые центры. При этом в обеих столицах ситуация оставалась спокойной.



