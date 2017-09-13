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В Москве после сообщений о бомбах эвакуируют сразу три торговых центра, вокзалы и вуз

13 сентября 2017, 19:22

Поступил сигнал об угрозе взрывов.

Полиция Москвы проверяет данные о наличии взрывных устройств в семи столичных зданиях. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, речь идет сразу о трех торговых центрах, медвузе и трех вокзалах.

Поступил сигнал об угрозе взрыва на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а также в ТЦ «Метрополис», ТЦ «Афимолл сити» и ТЦ «Город», а также в МПМУ им. Сеченова.

По соображениям безопасности из указанных зданий проводится эвакуация.

Напомним, накануне «телефонные террористы» в ряде крупных городов России «заминировали» магазины, школы, вузы, вокзалы и торговые центры. При этом в обеих столицах ситуация оставалась спокойной.

Фото: ria.ru

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