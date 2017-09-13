В СКО в период уборочной кампании раскрыли кражу 8.5 тонн льна

Силы полиции в настоящее время ориентированы на помощь сельхозформированиям и фермерским хозяйствам.

Североказахстанские полицейские раскрыли кражу 8.5 тонн льна в ходе ОПМ «Урожай» , сообщает пресс-служба ДВД СКО.





В дежурную часть Жамбылского РОВД обратился владелец одного из хозяйств, обнаруживший исчезновение со склада 8,5 тонн льна. Хищение произошло ночью, следы взлома отсутствовали. Стражи порядка немедленно приступили к поиску возможных свидетелей. В то же время были проверены записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали гружёный автомобиль КАМаз, покинувший село поздней ночью.





Движение грузовика было отслежено при помощи системы «Поток», распознающей регистрационные номера автомашин. Вскоре КАМаз был остановлен на междугородней трассе.





К тому времени оперативная информация уже позволила полицейским вычислить подозреваемого.





Им оказался 38-летний сельчанин, разнорабочий предприятия, имевший свободный доступ в складские помещения. Грузовик принадлежал его знакомому, которого подозреваемый ввёл в заблуждение, сказав, что отгрузка льна пройдёт законным порядком. Охранники не заподозрили преступного умысла от хорошо знакомого им человека.





По данному факту возбуждено досудебное расследование по ч.1 ст. 188 Уголовного кодекса РК . Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до трёх лет. Сумма ущерба устанавливается.





Как сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Пётр Климов, на данный момент в рамках ОПМ «Урожай» стражами порядка выявлено 7 фактов хищения зернопродукции в 7 районах области.





Наибольший интерес у злоумышленников вызывает пшеница: в целом они пытались присвоить 24 тонны этой культуры. Также зарегистрировано 18 фактов хищения ГСМ и 2 случая кражи запчастей сельхозтехники. Все преступления раскрыты. ОПМ «Урожай» продлится до 15 октября.



