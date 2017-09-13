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Китайцы построили первое в мире колесо обозрения без оси

13 сентября 2017, 19:34

Колесо обозрения высотой 145 м. и диаметром в 125 м.

Уникальное колесо обозрения, активно набирающее популярность, уже успели окрестить настоящим инженерным чудом. 145-метровая конструкция в виде кольца, возвышается над рекой Байланг в городе Вэйфан. Об этом пишет Novate.ru



Колесо обозрения, появившееся на востоке Китая, не имеет традиционных спиц и внутренних опор. Кабинки приводятся в движение за счет встроенной ходовой части. Прочность всего сооружения обеспечивают металлические конструкции, которые переплетаются в так называемый «драконий хребет». На строительство этого аттракциона ушло 4,6 тонн стали.





Колесо обозрения называют еще и самым большим, т. к. его диаметр составляет 125 метров. Всего в колесе 36 кабинок, рассчитанных на 10 пассажиров каждая. Один оборот занимает 28 минут. В кабинках есть бесплатный wi-fi, поэтому жители и гости города могут сразу же делиться своими впечатлениями в социальных сетях. Колесо обозрения уже стало самой популярной достопримечательностью города.





Напомним, что London Eye считается также одним из крупнейших колес обозрения в мире. Чтобы сделать пребывание более комфортным, в одной из капсул относительно недавно сделали настоящую оранжерею.

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