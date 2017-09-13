Китайцы построили первое в мире колесо обозрения без оси

Колесо обозрения, появившееся на востоке Китая, не имеет традиционных спиц и внутренних опор. Кабинки приводятся в движение за счет встроенной ходовой части. Прочность всего сооружения обеспечивают металлические конструкции, которые переплетаются в так называемый «драконий хребет». На строительство этого аттракциона ушло 4,6 тонн стали.











