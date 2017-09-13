В Семее мать выбросила своего 3-летнего ребенка с пятого этажа
13 сентября 2017, 19:41
Ребенок с открытым перелом нижнего бедра и с многочисленными ссадинами был доставлен в больницу.
На станции скорой медицинской помощи сообщили, что накануне около 12 часов дня поступил вызов о том, что в левобережной части города из окна 5 этажа выпал 3-летний ребенок. На место происшествия немедленно выехала неотложка. Добраться до пострадавшего малыша дело оказалось не из легких, сообщает 24.kz.
Мальчик упал на карниз подъезда первого этажа.
«Ребенок с открытым перелом нижнего бедра и с многочисленными ссадинами был доставлен в больницу. Состояние в тот момент у него было тяжелое», - пояснили на станции скорой медицинской помощи.
Соседи и очевидцы случившегося рассказали врачам, что малыша из окна выбросила собственная мать.
Сейчас 36-летняя женщина помещена в центр психического здоровья, где она и состоит на учете.
Напомним, в начале сентября в Семее из окон многоэтажек выпали двое детей.
Автор: Руслан Шакабаев
Фото: Спутник
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