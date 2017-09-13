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В Семее мать выбросила своего 3-летнего ребенка с пятого этажа

13 сентября 2017, 19:41

Ребенок с открытым перелом нижнего бедра и с многочисленными ссадинами был доставлен в больницу.

На станции скорой медицинской помощи сообщили, что накануне около 12 часов дня поступил вызов о том, что в левобережной части города из окна 5 этажа выпал 3-летний ребенок. На место происшествия немедленно выехала неотложка. Добраться до пострадавшего малыша дело оказалось не из легких, сообщает 24.kz.

Мальчик упал на карниз подъезда первого этажа.

«Ребенок с открытым перелом нижнего бедра и с многочисленными ссадинами был доставлен в больницу. Состояние в тот момент у него было тяжелое», - пояснили на станции скорой медицинской помощи.

Соседи и очевидцы случившегося рассказали врачам, что малыша из окна выбросила собственная мать.

Сейчас 36-летняя женщина помещена в центр психического здоровья, где она и состоит на учете.

Напомним, в начале сентября в Семее из окон многоэтажек выпали двое детей.

Автор: Руслан Шакабаев
Фото: Спутник


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