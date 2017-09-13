Прекращены полномочия депутата Сената Ляззата Киинова

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Киинова Ляззата Кетебаевича", - говорится в сообщении Акорды.

Киинов Ляззат Кетебаевич родился 7 декабря 1949 года в пос.Таучик Мангистауской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1971)

Горный инженер по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».





Трудовой стаж:

· Ученик, моторист Мангистауской районной киносети (1964);

· Оператор по добыче нефти и газа, старший инженер геологического отдела, старший инженер Районной инженерно-технологической станции, руководитель лаборатории анализа разработки нефтегазодобывающего управления «Жетыбайнефть» (1971-1977);

· Инструктор промышленно-транспортного отдела Мангышлакского обкома партии (1977-1979);

· Главный инженер территориально-производственного управления «Мангышлакнефтепромхим» (1979-1982);

· Начальник Каражанбасского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин и начальником нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть» (1982-1987);

· Начальник нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» (1987-1992);

· Генеральный директор производственного объединения «Мангышлакнефть» (05.1992-11.1993);

· Глава Мангистауской областной администрации (11.1993-11.1995);

· Заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (11.1995-05.1997);

· Представитель Казахстана, Заместитель Генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума (05.1997-02.1999);

· Аким Мангистауской области (18.02.1999-19.02.2002);

· Президент Закрытого акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (20.02.2002-03.2003);

· Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (03.20030-13.04.2010);

· Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (13.04.2010-22.12.2011);

· Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (22.12.2011-07.2013)

Прочие должности:

· Доверенное лицо Н.А. Назарбаева на президентских выборах по Мангистауской области (1991);

· Почетный президент Федерации парусного спорта Республики Казахстан;

· Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «ННК «Казахойл» (2001-2002);

· Председатель Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (07.2004-04.2006);

· Президент Федерации олимпийского бокса Республики Казахстан (06.2002-12.2003);

· Член Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (22.12.2011);

· Председатель Совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (03.2012-07.2013)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Верховного Совета КазССР 12-го созыва (1990);

· Депутат районного совета (1987), депутат городского совета народных депутатов Мунайлинского района г. Шевченко (1990);

· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 08.2013), Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (с 17.10.2014)



