Казахстанский депутат назвал биткоины очень опасными инвестициями

Определить госорган, который бы координировал вопросы криптовалют в Казахстане, призвал депутат мажилиса парламента РК Аманжан Жамалов , сообщает , сообщает Sputnik Казахстана.





Выступая с запросом в среду, Жамалов отметил, что в настоящее время по всему миру, в том числе и Казахстане, распространяется технология блокчейн и криптовалюты. Он напомнил, что президент РК Нурсултан Назарбаев ранее предложил рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы, в том числе в виде криптовалюты.





Международный финансовый центр "Астана" объявил о создании рабочей группы для развития системы блокчейн-решений в СНГ. Нацбанк анонсировал разработку мобильного приложения для совершения населением операций по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейн.





Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности. Создается биржа криптовалют в Казахстане. Установлены автоматы по продаже биткоинов, добавил мажилисмен.

"Вместе с тем такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции, блокчейн-технологий, криптовалюты", — сказал Жамалов на пленарном заседании мажилиса.

По его словам, в настоящее время некоторые страны делают попытки регулировать этот вопрос.

"В то же время использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками. Сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора. По своей сути криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами", — предостерег депутат. Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискует, и не сможет рассчитывать на защиту в случае потери своих денег, заявил Жамалов. "Законодательство такие сделки не регулирует, и это очень опасные инвестиции", — отметил он.

