Роботов-трансформеров из автохлама собрал житель Алматинской области

Всем, кто знаком с персонажами фильма «Трансформеры» творения автора очень понравились.

Стоматолог из Талгара Куаныш Мухамеджанов удивил не только родных и знакомых, но и тех, с кем никогда не был знаком. Мужчина, недавно сменивший профессию, ставший ресторатором, осуществил детскую мечту - собрал роботов-трансформеров из автохлама. Герои любимого мальчишеского боевика красуются у входа в ресторан и вызывают восхищение маленьких посетителей. Автор намерен заняться хобби всерьез и даже строит специальный цех для работы. Об этом сообщает Герои любимого мальчишеского боевика красуются у входа в ресторан и вызывают восхищение маленьких посетителей. Автор намерен заняться хобби всерьез и даже строит специальный цех для работы. Об этом сообщает телеканал Алматы





Популярность этих двух железных стражей, стоящих у входа в заведение, зашкаливает. Все, кто знаком с персонажами фильма «Трансформеры» их появление не могли не заметить. Такой своего рода бизнес-ход для Куаныша Мухамеджанова не стоил больших денег, наоборот принес удовольствие в первую очередь ему самому - любителю фантастических боевиков.





Симпатичный трансформер по имени Бамблби - первая работа Куаныша. Он собран из подручного материал, т.е. из того, что автор нашел у себя во дворе. Вот, к примеру, раковина послужила его грудью, череп выполнен из чайника, а шлем заменила обычная кастрюля.





Идея автору пришла неожиданно. После поездки в Таиланд, где увидел железных роботов на улице, Куаныш загорелся привести их в родной Талгар. Но сумма оказалась велика - в Китае, где собирают популярных трансформеров, их оценивают в 5-6 тысяч долларов.





Предприниматель решил создать робота своими руками. После первого успешного эксперимента, второй - Оптимус Прайм появился буквально через месяц.





«У меня металл кончился, я начал уже по СТО собирать, покупать уже, у соседей брал, у родственников, когда Оптимуса Прайма поставил, людям еще больше понравилось. И сейчас уже намереваюсь коллекцию автоботов собрать, как бы сделать парк для детей», - рассказал житель области Куаныш Мухамеджанов.





Сейчас Куаныш строит цех для работы. В скором времени планирует приступить к сборке третьего автобота. В планах собрать и десиптиконов, Терминатора и Железного человека, но это пока не бизнес, говорит мастер, а всего лишь хобби.





«Когда я Бамблби собрал, ко мне сразу все люди начали приходить. Продай нам его, мы хотим тоже поставить, нам интересно, даже с других городов приезжали, хотели купить. Мне жалко его было продавать. Я столько труда в него вложил, свою душу вложил, как часть меня, как ребенок, жалко продавать», - рассказал житель области Куаныш Мухамеджанов.





Креативу талгарского предпринимателя можно позавидовать. У него даже на заборе приваренные велосипеды. Всё для того, чтобы заведение замечали издалека. Кстати, с автоботами ресторан стал популярным не только для семейных, но и любителей необычного селфи.















