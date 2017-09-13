Мужчина с ружьем переполошил жителей Каскелена

Видео с вооруженным ружьем мужчиной, снятое на одной из улиц города Каскелен Алматинской области, переполошило местных жителей

Видео было размещено в одном из пабликов в социальных сетях.





В полиции Алматинской области пояснили, что в Каскелене одна из республиканских телеканалов в настоящее время ведет съемки телесериала.





"Мужчина на видео является актером и держит в руках муляж огнестрельного оружия. Местные власти, в том числе правоохранители, были предупреждены о проводимых киносъемках. С автором видео, выложившим его в Интернет, дирекция телеканала обещала пообщаться", — прокомментировали в пресс-службе департамента внутренних дел.





Позже видео было удалено из паблика.



