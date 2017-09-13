Влюбленный россиянин к окну своей возлюбленной поднял Газель с шарами
13 сентября 2017, 21:08
Сибиряк так поздравил свою любовь с Днем рождения.
Житель Бийска оригинальным способом поздравил любимую девушку с Днем рождения. Мужчина ради нее поднял на пятый этаж грузовую газель, сообщает телеканал НТВ.
Автомобиль, украшенный красными шариками, бийчанин с помощью подъемного крана и под громкую музыку поднял к окну своей возлюбленной.
Как передает Dni.Ru, разгневанные таким поступком жители дома вызвали полицию.
Позже виновница торжества в соцсетях заявила, что с участием полицейских «все оказалось гораздо интереснее», и поблагодарила всех, кто помог ее парню организовать столь неординарный сюрприз.
Недоброжелателям же именинница посоветовала «завидовать молча».
Фото: ntv.ru
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