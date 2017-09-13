Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Влюбленный россиянин к окну своей возлюбленной поднял Газель с шарами

13 сентября 2017, 21:08

Сибиряк так поздравил свою любовь с Днем рождения.

Житель Бийска оригинальным способом поздравил любимую девушку с Днем рождения. Мужчина ради нее поднял на пятый этаж грузовую газель, сообщает телеканал НТВ.

Автомобиль, украшенный красными шариками, бийчанин с помощью подъемного крана и под громкую музыку поднял к окну своей возлюбленной.

Как передает Dni.Ru, разгневанные таким поступком жители дома вызвали полицию.

Позже виновница торжества в соцсетях заявила, что с участием полицейских «все оказалось гораздо интереснее», и поблагодарила всех, кто помог ее парню организовать столь неординарный сюрприз.

Недоброжелателям же именинница посоветовала «завидовать молча».

Фото: ntv.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...