Влюбленный россиянин к окну своей возлюбленной поднял Газель с шарами

Сибиряк так поздравил свою любовь с Днем рождения.

Житель Бийска оригинальным способом поздравил любимую девушку с Днем рождения. Мужчина ради нее поднял на пятый этаж грузовую газель,





Автомобиль, украшенный красными шариками, бийчанин с помощью подъемного крана и под громкую музыку поднял к окну своей возлюбленной.





Как передает Dni.Ru, разгневанные таким поступком жители дома вызвали полицию.

Позже виновница торжества в соцсетях заявила, что с участием полицейских «все оказалось гораздо интереснее», и поблагодарила всех, кто помог ее парню организовать столь неординарный сюрприз.

Недоброжелателям же именинница посоветовала «завидовать молча».



