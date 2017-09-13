В Алматинской области активно обсуждают модернизацию казахского языка

В Парламенте РК представлен один из вариантов перехода алфавита государственного языка на латинскую графику, в связи с этим общественность Алматинской области собрались во Дворце Языков города Талдыкорган и обсудили нововведение «Латынәліпбиі: жаңғыру–жазуданбасталады» , передает , передает Zakon.kz.









Модератором встречи выступил руководитель управления по развитию языков Айдар Башбаев.





- По сравнению с другими государствами, Казахстан к переходу на латиницу пришел с большой подготовкой. Об этом только недавно говорил в своем докладе на парламентских слушаниях председатель палаты НурланНигматуллин.Парламентские обсуждения о переходе на латинскую графику были очень к месту. Потому что, на сегодняшний день существует потребность в реформе государственного языка и со стороны населения идет большая поддержка. Важно найти эффективные пути своевременного внедрения латинского алфавита. Президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул, - казахский язык – неша духовная основа, а новый алфавит станет важным фактором воссоединения всех казахов со всего мира. То есть, инициатива Елбасы по созданию казахского алфавита на латинской графике ориентирован на светлое будущее Казахстана и будущих поколений. Это связано с тем, что новое поколение независимого Казахстана должно свободно чувствовать себя в пространстве развитых стран, используя латинскую графику, опираться на них и овладевать их лучшими практиками, - сказал Айдар Башбаев.









Переход к латинскому алфавиту является самостоятельным и цивилизованным выбором казахского народа. Мы сейчас сами выбираем судьбу нашей страны, при помощи новой графики народ станет ближе к развитым странам .





- Любая государственная программа будет удачной, если в нем примет участие общество. Поэтому мы все дружно должны обсудить минусы и плюсы латинской графики. Для начала необходимо правильно донести до людей идею перехода. Так как среди населения есть и противники.Они считают, что мы можем потерять казахские буквы. Поэтому нужно прислушиваться к мнению народа.Но хочу отметить, что латинский алфавит является самым распространенным в мире. А мы как развитая страна должны идти в ногу со временем.Сама жизнь говорит о том, что переход уже начался. Ведь любой человек сейчас может прочитать слова, бренды, названия, как, например, HalykBank, и другие. Первое время, будет непривычно, но со временем привыкнем. Многие знают, что алфавит нашего народа несколько раз менялся. Отодвинув в сторону древнетюркский казахи на протяжении 12 веков использовали арабский алфавит. Большая часть нашей истории написана на арабском, изменив его мы потеряли многие факты. Потому что после реформы арабской письменности, казахи перешли на алфавит Ахмета Байтурсынова. Далее на короткий срок мы стали использовать латиницу. Затем перешли на кириллицу. В итоги потеряна часть нашей истории. Страна получила свою независимость, а переход на латинский алфавит приведет нас к духовной независимости, - сказал заместитель главного редактора областной газеты «Жетысу» Нусипбай Додабаевич.





Поддержал слова выступающих и заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Габит Турсынбай. Он отметил, что нововведения очень важны для нации и первые шаги помогут стране подняться выше еще на одну лестницу.





Также своим мнением поделились директор учебно- методического центра «Тіл» АльмуханбетИманбаков, корреспондент газеты областной газеты «Жетысу» Кажет Андас, начальник отдела региональной службы коммуникации ДаниярЖаныс. Все они были за переход на латиницу.





В конце мероприятия А. Башбаев, подчеркнул, что впереди всех ждет масштабная работа. Поэтому каждый из нас должен начать с себя. Чтобы войти в тридцатку развитых стран мы должны работать над этим.















