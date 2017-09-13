В немецком издании рассказали, почему обозвали Путина «собакой»
13 сентября 2017, 22:14
Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина в статье Focus недопустимы и бросают тень на репутацию издания.
Представитель немецкого журнала Focus Алис Вагнер (Alice Wagner) объяснила, что издание не хотело оскорбить президента России Владимира Путина употреблением в его адрес слова «собака». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Welle.
«Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить. Скорее в первую очередь это была ироничная игра слов», — рассказала пресс-секретарь.
Вагнер отметила, что на русском языке игру слов передать практически невозможно: слово «hund» («собака»), употребленное в материале, равноценно словосочетанию «harter hund» («крепкий орешек»). Автор пытался передать иронию, используя игру слов, но для российской аудитории этого не получилось.
В среду, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина в статье Focus недопустимы и бросают тень на репутацию издания.
Днем ранее посольство России в Германии потребовало извинений от главного редактора Focus Роберта Шнайдера, назвав статью «неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке».
Речь идет о материале, посвященном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В нем содержится фраза: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин».
Фото: ytimg.com
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