Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В немецком издании рассказали, почему обозвали Путина «собакой»

13 сентября 2017, 22:14

Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина в статье Focus недопустимы и бросают тень на репутацию издания.

Представитель немецкого журнала Focus Алис Вагнер (Alice Wagner) объяснила, что издание не хотело оскорбить президента России Владимира Путина употреблением в его адрес слова «собака». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

«Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить. Скорее в первую очередь это была ироничная игра слов», — рассказала пресс-секретарь.

Вагнер отметила, что на русском языке игру слов передать практически невозможно: слово «hund» («собака»), употребленное в материале, равноценно словосочетанию «harter hund» («крепкий орешек»). Автор пытался передать иронию, используя игру слов, но для российской аудитории этого не получилось.

В среду, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина в статье Focus недопустимы и бросают тень на репутацию издания.

Днем ранее посольство России в Германии потребовало извинений от главного редактора Focus Роберта Шнайдера, назвав статью «неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке».

Речь идет о материале, посвященном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В нем содержится фраза: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин».

Фото: ytimg.com

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...