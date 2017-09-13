Родственники убитого психиатра Р.Сандыбаевой просят взыскать с подсудимых свыше 6 млн тг

Резонансное убийство психиатра Рашиды Сандыбаевой произошло в феврале этого года. На скамье подсудимых четверо обвиняемых.

Из четверых подсудимых по делу об убийстве костанайского психиатра Рашиды Сандыбаевой свою вину в полном объеме признает только один. Это Виктор Кодатенко, которому, по материалам следствия, поручили непосредственно совершить убийство. Об этом стало известно сегодня во время судебного заседания. Об этом сообщает телеканал Астана.





Главная обвиняемая - Зауреш Изалдина категорически отрицает все предъявленные обвинения.





- Признаете ли вы свою вину по предъявленным вам обвинениям?

- Нет.

- Полностью?

- Полностью не признаю вину.





Отрицает свою вину по предъявленным обвинениям и Руслан Гафаров.





Второй «исполнитель» преступления Булат Китибаев признает вину частично, уточняя, что убийство они совершили из корыстных побуждений, и заказа на него не было.





На судебном заседании родственники убитой Рашиды Сандыбаевой заявили гражданский иск к обвиняемым, в котором просят взыскать с них моральный и материальный ущерб.





Майра Сандыбаева, сестра Р. Сандыбаевой:





Материальный ущерб составляет 1 миллион 268 тысяч, моральный 5 миллионов тенге. К заявлению прилагаю копии квитанций на 5 листах, подписанные собственноручно. Во время процесса также были допрошены свидетели - водитель, который обнаружил тело Рашиды Сандыбаевой, и заведующая 5-го отделения психиатрической больницы.





Как заявила врач-психиатр Светлана Романова, у Рашиды Сандыбаевой была папка с компроматом на Изалдину. Среди прочих документов в папке была статья из газеты, в которой сообщалось, что у пациента больницы Волкова незаконно отобрали квартиру.





Свидетельница также рассказала, что Изалдина никогда не скрывала своих намерений стать главврачом. Об этом знал весь персонал стационара.





Светлана Романова, заведующая отделением №5 Костанайской областной психиатрической больницы:

Это говорили медсестры, говорил средний персонал, говорили с ее отделения сотрудники, если будете спрашивать фамилии, я не назову их конкретно. Собирались на корпоративах, говорили о том, что «раздавала» должности, что «буду главным врачом, ты будешь тем-то, ты будешь тем-то, ты будешь тем-то.





Резонансное убийство психиатра Рашиды Сандыбаевой произошло в феврале этого года. На скамье подсудимых четверо обвиняемых. В их числе бывшая заведующая отделением областного психдиспансера Зауреш Изалдина. Следствие считает её заказчицей убийства.













А. Рахманова



