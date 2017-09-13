Более 170 деревень мусульман-рохинджа опустели в Мьянме
13 сентября 2017, 22:43
Между тем, власти Мьянмы заявляют, что рохинджа мигрируют незаконно, поэтому им не разрешат вернуться обратно.
В Мьянме опустели 176 деревень народности рохинджа после того, как их жители бежали в Бангладеш из-за кровавых стычек в штате Ракхайн. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.
Всего в этом районе страны 471 деревня. Еще в 34 поселениях жители начали покидать свои дома.
Между тем, власти Мьянмы заявляют, что рохинджа мигрируют незаконно, поэтому им не разрешат вернуться обратно без дополнительных проверок.
Ранее пресс-секретарь Международной организации по миграции Леонард Дойл заявил, что с 25 августа в Бангладеш прибыли около 370 тыс. беженцев из охваченной столкновениями Мьянмы.
Фото: newsru.com
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