Более 170 деревень мусульман-рохинджа опустели в Мьянме

Между тем, власти Мьянмы заявляют, что рохинджа мигрируют незаконно, поэтому им не разрешат вернуться обратно.

В Мьянме опустели 176 деревень народности рохинджа после того, как их жители бежали в Бангладеш из-за кровавых стычек в штате Ракхайн. Об этом сообщает Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.





Всего в этом районе страны 471 деревня. Еще в 34 поселениях жители начали покидать свои дома.





Между тем, власти Мьянмы заявляют, что рохинджа мигрируют незаконно, поэтому им не разрешат вернуться обратно без дополнительных проверок.





Ранее пресс-секретарь Международной организации по миграции Леонард Дойл заявил, что с 25 августа в Бангладеш прибыли около 370 тыс. беженцев из охваченной столкновениями Мьянмы.



