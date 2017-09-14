Более 700 нарушений ПДД за один день выявлено в Астане
14 сентября 2017, 00:19
В рамках ОПМ «Безопасная дорога» Местной полицейской службой ДВД Астаны проводится ряд рейдовых и профилактических мероприятий.
С 12 по 16 сентября в Астане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает официальный сайт столицы.
Целью данного ОПМ является повышение транспортной дисциплины среди водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактика нарушений правил дорожного движения.
В рамках ОПМ «Безопасная дорога» Местной полицейской службой ДВД Астаны проводится ряд рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий.
Так, за один день ОПМ «Безопасная дорога» полицейскими было выявлено 738 нарушений правил дорожного движения, в числе которых превышение скорости – 61, неиспользование ремней безопасности – 75, проезд на запрещающий сигнал светофора – 27, управление в нетрезвом состоянии – 7, разговор по сотовому телефону при управлении транспортным средством – 46. За переход проезжей части в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 86 пешеходов.
Кроме того, совместно с представителями транспортных организаций полицейскими усилены меры по выявлению нарушений ПДД, допускаемых водителями общественного транспорта. В период ОПМ увеличена плотность патрульных нарядов на автодорогах с привлечением к надзору за дорожным движением сотрудников аппарата ДВД г. Астаны.
Фото: informburo.kz
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