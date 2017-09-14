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Биткоин теряет в цене на фоне жесткой риторики главы JPMorgan

14 сентября 2017, 00:23

Эксперты считают, что крах криптовалюты неминуем.

Главный исполнительный директор финансового холдинга JPMorgan Джеймс Даймон раскритиковал биткоин и даже назвал его «мошенническим», передает telegra.ph

По мнению этого крупного аналитика и эксперта крах криптовалюты неминуем. «Это хуже, чем тюльпаномания», - заявляет он, имея в виду популярность в Голландии 17 века бизнеса по выращиванию и продаже тюльпанов. Тогда им занялись все, кому не лень – прямо как сейчас майнингом – а в итоге случился жесткий финансовый кризис, разоривший многих, поставивших свои деньги на эти цветы.

Даймон, известный своей критикой биткоина, добавил, что если бы кто-то из его компании занимался торговлей криптовалютами, он бы уволил его в ту же секунду. «Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо», - заявил он, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке.

По мнению Даймона, рынок биткоина – это бизнес, при котором валюта берется из воздуха. И кто-то обязательно пострадает, прежде, чем власти обратят на эту проблему свое пристальное внимание.

«Пусть биткоин достигнет оценки хоть в $20,000, его падение все равно неминуемо. Это мошенничество, и я удивляюсь, что никто не замечает реального положения дел».

Однако полностью отрицать пользу биткоина Джеймс не стал. Вот только сфера его применения видится главе холдинга весьма специфичной.

«Если вы в Венесуэле, или в Эквадоре, или в Северной Корее и прочих подобных местах; если вы наркодилер, или убийца, или что-то вроде того, то вам действительно лучше использовать биткоины, нежели доллары США», – добавил он. – «Рынок для подобного может существовать, однако это очень ограниченный рынок».

Вероятно, Даймон таким образом отреагировал на многочисленные новости о том, что Северная Корея использовала биткоины для атаки на Южную Корею, а также на заголовки последнего года о Венесуэле, которая еще держится на грани выживания в том числе за счет майнинговых ферм, в то время как ее официальная валюта стоит меньше, чем золото в игре World of Warcraft.

Тем временем биткоин продолжает колебаться в цене.

Фото: Golos.io

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