7-летний мальчик утонул в канале под Таразом
14 сентября 2017, 00:34
Мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей.
Трагический случай произошел на канале Меркалык близ города Тараз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.
«Близ дачного массива «Юбилейный», на канале Меркалык, местными жителями обнаружен и извлечен из воды труп 7-летнего ребенка. Мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, с начала этого года утонули 39 человек, из которых 22 дети. Для сравнения - за аналогичный период 2016 года на водоемах погибли 33 человека, из них 21 - дети.
С наступлением купального сезона-2017 отмечается рост гибели людей на водоемах области. Главная причина гибели детей - это недосмотр со стороны родителей. Все случаи гибели людей, как правило, зарегистрированы в необорудованных местах и на неохраняемых подразделениями ГУ «ОСО ДЧС Жамбылской области» водоемах, подчеркнули в ДЧС региона.
В период купального сезона создано восемь постов в Таразе и один пост в Жуалынском районе на водохранилище «Терс-Ащыбулак», проведено обучение 26-ти общественных спасателей из числа граждан, направленных центром занятости.
До 1 октября отряд спасателей переведен на ежедневный усиленный вариант несения службы, отметили в ДЧС Жамбылской области.
Автор: Галина Скрипник
Фото: Собкор02
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