7-летний мальчик утонул в канале под Таразом

Трагический случай произошел на канале Меркалык близ города Тараз , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.





«Близ дачного массива «Юбилейный», на канале Меркалык, местными жителями обнаружен и извлечен из воды труп 7-летнего ребенка. Мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей», - рассказали в пресс-службе ведомства.





По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, с начала этого года утонули 39 человек, из которых 22 дети. Для сравнения - за аналогичный период 2016 года на водоемах погибли 33 человека, из них 21 - дети.





С наступлением купального сезона-2017 отмечается рост гибели людей на водоемах области. Главная причина гибели детей - это недосмотр со стороны родителей. Все случаи гибели людей, как правило, зарегистрированы в необорудованных местах и на неохраняемых подразделениями ГУ «ОСО ДЧС Жамбылской области» водоемах, подчеркнули в ДЧС региона.





В период купального сезона создано восемь постов в Таразе и один пост в Жуалынском районе на водохранилище «Терс-Ащыбулак», проведено обучение 26-ти общественных спасателей из числа граждан, направленных центром занятости.





До 1 октября отряд спасателей переведен на ежедневный усиленный вариант несения службы, отметили в ДЧС Жамбылской области.





Автор: Галина Скрипник