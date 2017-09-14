В ближайшее время в РК планируют ввести блокчейн-удостоверения - Б.Мусин

Цифровой Казахстан – это цифровое общество, которое уже будет составляющей в цифровой экономике, и будет потреблять цифровые товары и услуги.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин на своей странице в Facebook сообщил, что в РК технически уже готовы отказаться от ряда документов, и больше не будет необходимости постоянно носить их с собой. По его словам, в ближайшее время планируется запуск специального приложения, которое будет назваться «Азамат» , передает Zakon.kz

"Сегодня на специальной выставке, которая была организована в рамках республиканского совещания по вопросам цифровизации нашей страны, главе государства наша команда, именно те люди, которые работают вместе со мной, показала не только наши «быстрые победы» Комитета, такие проекты, как: «QAMQOR», «Е-уголовное дело» или «ЕРАП», но и презентовала проект «Азамат», который реализован совершенно с новым подходом к документам, которые мы используем в повседневной жизни.

…кто помнит, в апреле месяце я уже говорил о том, что смартфон может заменить ряд документов, и отказавшись от них, на сэкономленные бюджетные средства можно обеспечить каждого гражданина смартфоном. Так вот, я хочу сказать, что уже сегодня, технически, мы готовы отказаться от ряда документов, и больше не будет необходимости постоянно носить их с собой", - отметил Б.Мусин.





По его словам, отказаться от документов возможно, благодаря приложению «Азамат», которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких документов, как:

- удостоверение личности;

- водительское удостоверение;

- тех. паспорт на машину;

- тех. осмотр;

- страховой полис





Вся информация будет доступна в зашифрованном графическом виде (QR-код), считав которую можно будет получить все необходимые данные о человеке. Команда уже работает над тем, чтобы все это использовало плюсы технологии блокчейн, в достижении максимального доверия к цифровым документам как со стороны граждан, так и представителей власти.





"Запуск приложения «Азамат» планируем на ближайшее время, но для его массового использования и действительной замены бумажных документов, нужно внесение определенных изменений на законодательном уровне!", - подытожил Мусин.



