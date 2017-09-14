В американской школе произошла стрельба
14 сентября 2017, 01:14
Речь идет о школе Freeman, которая на данный момент закрыта/
Инцидент со стрельбой произошел в средней школе в окрестностях города Спокан, в штате Вашингтон, на северо-западе США. Как передает РИА Новости, об этом сообщила служба шерифа города в Twitter.
Речь идет о школе Freeman, которая на данный момент закрыта, на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи.
По данным американских пользователей соцсетей, в результате стрельбы ранения получили шесть человек.
Фото: vesti.ru
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