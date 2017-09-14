Сауль "Канело" Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) пообещал, что отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), когда они выйдут на ринг 16 сентября в Лас-Вегасе , сообщает , сообщает Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.





"Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня - победа.

Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот что я собираюсь сделать в эту субботу.

Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина)", - заявил Альварес.





Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера, отметив, что нокаутировал бы соперников GGG еще легче. Также "Канело" заявлял, что намерен снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один.





Добавим, что "Канело", как и Головкин, уже прибыл в Лас-Вегас, где на арене T-Mobile и состоится их поединок. На кону помимо титулов казахстанца будут стоять звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.



