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Редчайших белых жирафов запечатлели в Кении

14 сентября 2017, 02:00

Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании.

Кенийским рейнджерам удалось заснять двух редчайших белых жирафов, которые гуляли по территории заповедника на северо-востоке страны. Животные имеют необычный окрас в результате генетической мутации, сообщает UPI.

У запечатленных ниже животных наблюдается лейцизм, который отличается от альбинизма тем, что это явление приводит лишь к частичной потере пигментации кожи.

Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании. В настоящий момент таких животных видели только там и в Кении



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