Редчайших белых жирафов запечатлели в Кении

Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании.

Кенийским рейнджерам удалось заснять двух редчайших белых жирафов, которые гуляли по территории заповедника на северо-востоке страны. Животные имеют необычный окрас в результате генетической мутации , сообщает , сообщает UPI





У запечатленных ниже животных наблюдается лейцизм, который отличается от альбинизма тем, что это явление приводит лишь к частичной потере пигментации кожи.





Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании. В настоящий момент таких животных видели только там и в Кении







