Редчайших белых жирафов запечатлели в Кении
14 сентября 2017, 02:00
Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании.
Кенийским рейнджерам удалось заснять двух редчайших белых жирафов, которые гуляли по территории заповедника на северо-востоке страны. Животные имеют необычный окрас в результате генетической мутации, сообщает UPI.
У запечатленных ниже животных наблюдается лейцизм, который отличается от альбинизма тем, что это явление приводит лишь к частичной потере пигментации кожи.
Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании. В настоящий момент таких животных видели только там и в Кении
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