ЕЭК предлагает совершенствовать практику взимания налогов

Вопросы прямого и косвенного налогообложения в странах ЕАЭС обсуждались на двенадцатом заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при ЕЭК, сообщает пресс-служба ЕЭК. Одним из важнейших итогов работы стало решение о необходимости внесения изменений и дополнений в статьи 71-73 Раздела XVII «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС, которые определяют принципы взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения, порядок уплаты косвенных налогов при взаимной торговле между странами Союза, а также налогообложение доходов физических лиц. Кроме того, обсуждались вопросы корректировки некоторых пунктов Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС, регулирующих вопросы взимания НДС в свободных экономических зонах, и ряд других тем, включая принципы налогообложения электронной торговли.

По мнению члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой ЕЭК Тимура Жаксылыкова, решения Консультативного комитета будут способствовать выравниванию условий для ведения бизнеса в странах ЕАЭС, улучшению делового климата и внедрения лучших практик налогообложения, уже используемых во всем мире. «Система налогообложения должна быть максимально прозрачна и понятна представителям бизнеса», - заявил Тимур Жаксылыков, открывая заседание Консультативного комитета. Кроме того, министр отметил, что ЕЭК совместно с национальными правительствами государств-членов Союза должна ускорить работу над разработкой и внедрением правил налогообложения электронной торговли, учтя в том числе и значительные объемы трансграничной торговли товарами народного потребления.

Важнейшим изменением, которое планируется внести в Раздел XVII «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС, станет уточнение статьи 72 «О принципах взимания косвенных налогов в государствах-членах». В пункте 5 статьи предусмотрено, что ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров на территорию государства ЕАЭС не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в этой же стране Союза.

НДС является одним из основных косвенных налогов, влияющих на взаимную торговлю и товарооборот в ЕАЭС. Уплата НДС делится на две части и осуществляется как при ввозе импортных товаров, так и внутри страны - при реализации продукции. Пункт 5 предлагается дополнить новым абзацем, в котором уточняется, что предприниматели должны будут уплачивать НДС по товарам, освобожденным внутри страны от уплаты НДС, только один раз - при ввозе товаров. При этом НДС внутри страны не вводится.

Страны Союза согласовали введение этого уточнения и предлагают направить его для рассмотрения сводной рабочей группой по совершенствованию Договора о ЕАЭС.

Участники заседания также обсудили вопросы внесения изменений и дополнений в Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС). Они будут касаться обоснованности применения нулевой ставки НДС и освобождения от уплаты акцизов. Также налоговый орган страны, куда импортирован товар, должен будет выявлять факты занижения (сокрытия) налоговой базы налогоплательщиком. Речь идет в том числе о случаях, когда покупателем работ, услуг является налогоплательщик государства-члена, а их потребителем - его филиал или представительство на территории другой страны ЕАЭС.

Комиссия и правительства стран Союза также работают над изменениями в Договор о ЕАЭС, включая Приложение № 18, в части взимания НДС в свободных экономических зонах (СЭЗ) в отношении товаров Союза и товаров тех государств, которые не являются его членами. Для достижения равных условий взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров ЕАЭС могут быть внесены изменения, которые предполагают, что по уплате НДС будет предоставляться отсрочка в течение, например, 180 дней (сейчас НДС уплачивается сразу), а сумма исчисленного НДС будет приниматься к вычету.

Во второй декаде октября в Москве планируется провести совещание экспертов для обсуждения деталей по созданию недискриминационных условий взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров Союза и товаров третьих стран.

Особое внимание члены Консультативного комитета уделили рассмотрению вопросов информационного обмена в ЕАЭС. Обсуждалось внесение поправок в уже действующий Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами стран ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов.

Консультативный комитет утвердил Концепцию основных направлений информационного взаимодействия в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС для осуществления налогового администрирования. «Принятие концепции дает старт работе специализированной Рабочей группы над проектом межправительственного Соглашения об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС уже по прямым налогам», - отметил ответственный секретарь комитета Нурматбек Мамбеталиев.

Комитет рассмотрел вопрос о концептуальных подходах налогообложения электронной торговли. Принято решение о создании специализированной рабочей группы, которая начнет разработку Концепции налогообложения электронной торговли услугами и товарами в ЕАЭС.

Следующее заседание Консультативного комитета планируется провести в первой половине 2018 года.

Справка

Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию был создан решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 марта 2012 года № 13. Председателем комитета является член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Комитет является консультативным органом Комиссии по вопросам налоговой политики, совершенствования механизма взимания налогов во взаимной торговле в соответствии с разделом XVII Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, разработки и хода реализации программ и проектов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере налоговой политики и администрирования.

В заседании Консультативного комитета участвуют руководители и эксперты уполномоченных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики ЕАЭС, а также представители бизнеса и академического сообщества.