15 сентября в г. Уральск состоится семинар по госзакупкам под председательством вице-министра финансов

15 сентября в г. Уральск под председательством вице-министра финансов Руслана Бекетаева состоится семинар по разъяснению норм законодательства о государственных закупках и обсуждению новых подходов закупок.

Отметим, Минфином разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора» и внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок.

В работе семинара примут участие сотрудники Министерства финансов, представители местных исполнительных органов (акиматы Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей), Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», общественных организаций, бизнес-сообществ.

Дата, время и место проведения: 10 часов 15 сентября 2017 г., г. Уральск, «Достык-Дружба», 201, здание аппарата Западно-Казахстанского областного маслихата.

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