15 сентября в г. Уральск состоится семинар по госзакупкам под председательством вице-министра финансов
15 сентября в г. Уральск под председательством вице-министра финансов Руслана Бекетаева состоится семинар по разъяснению норм законодательства о государственных закупках и обсуждению новых подходов закупок.
Отметим, Минфином разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора» и внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок.
В работе семинара примут участие сотрудники Министерства финансов, представители местных исполнительных органов (акиматы Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей), Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», общественных организаций, бизнес-сообществ.
Дата, время и место проведения: 10 часов 15 сентября 2017 г., г. Уральск, «Достык-Дружба», 201, здание аппарата Западно-Казахстанского областного маслихата.
Аккредитация СМИ по телефонам: 8(7172) 717332, 717034
Пресс-служба Министерства финансов РК
Тел. 8 (7172) 75-03-75, 75-03-42
Электронная почта: minfingovkz@gmail.com
Сайт: www.minfin.gov.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.