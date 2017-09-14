В нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки

, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе территории с прохождением фронтальных разделов местами возможен дождь с грозой





Местами по республики порывистый ветер, на севере, севере-западе, в центре и на востоке ночью и утром - туман.





В Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами– туман.





Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.



