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В нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки

14 сентября 2017, 06:00

Местами порывистый ветер.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе территории с прохождением фронтальных разделов местами возможен дождь с грозой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республики порывистый ветер, на севере, севере-западе, в центре и на востоке ночью и утром - туман.

В Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами– туман.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане: преимущественно облачно, +15°.

В Алматы: частично облачно, +16°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Redom.Ru

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