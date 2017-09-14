США засекли возможные приготовления КНДР к новым ракетным пускам
14 сентября 2017, 06:14
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Разведка США засекла возможные новые приготовления КНДР к ракетным пускам, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
По его данным, на протяжении последних двух суток КНДР передвигает ракетные пусковые установки и подготавливает защищенные стартовые позиции.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Совет безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Фото: РИА Новости
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