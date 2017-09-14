"Я приняла это и проснулась абсолютно спокойной": лишившаяся ног после ДТП алматинка дала интервью

По словам девушки, она до сих пор ощущает сильную боль.

Екатерина Парафиева рассказала о своих ощущениях, когда она пришла в себя и начала осознавать, что произошло, сообщает Zakon.kz.





Своими мыслями о страшном ДТП девушка поделилась в интервью с Адель Оразалиновой (Смит).





Екатерина помнит все, что произошло после аварии, так как находилась в сознании. И даже слышала разговор врача, который заявил об ампутации обеих ног.





"В больнице проснулась, такое ощущение, что для меня не было это новостью. Была жуткая боль. Я понимала, что с моими ногами что-то не то. Я приняла это и проснулась абсолютно спокойной. Я больше даже переживала за своих родителей", - рассказала Екатерина.





По словам девушки, она до сих пор ощущает сильную боль.











