"Я приняла это и проснулась абсолютно спокойной": лишившаяся ног после ДТП алматинка дала интервью
14 сентября 2017, 06:34
По словам девушки, она до сих пор ощущает сильную боль.
Екатерина Парафиева рассказала о своих ощущениях, когда она пришла в себя и начала осознавать, что произошло, сообщает Zakon.kz.
Своими мыслями о страшном ДТП девушка поделилась в интервью с Адель Оразалиновой (Смит).
Екатерина помнит все, что произошло после аварии, так как находилась в сознании. И даже слышала разговор врача, который заявил об ампутации обеих ног.
"В больнице проснулась, такое ощущение, что для меня не было это новостью. Была жуткая боль. Я понимала, что с моими ногами что-то не то. Я приняла это и проснулась абсолютно спокойной. Я больше даже переживала за своих родителей", - рассказала Екатерина.
По словам девушки, она до сих пор ощущает сильную боль.
Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки из-за пробитого колеса, вышли из машины, где в результате аварии, оказались зажатыми между двумя автомобилями. Позже стало известно, что Екатерине ампутировали ноги.
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