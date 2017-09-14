Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

"Я приняла это и проснулась абсолютно спокойной": лишившаяся ног после ДТП алматинка дала интервью

14 сентября 2017, 06:34

По словам девушки, она до сих пор ощущает сильную боль.

Екатерина Парафиева рассказала о своих ощущениях, когда она пришла в себя и начала осознавать, что произошло, сообщает Zakon.kz.

Своими мыслями о страшном ДТП девушка поделилась в интервью с Адель Оразалиновой (Смит).

Екатерина помнит все, что произошло после аварии, так как находилась в сознании. И даже слышала разговор врача, который заявил об ампутации обеих ног.

"В больнице проснулась, такое ощущение, что для меня не было это новостью. Была жуткая боль. Я понимала, что с моими ногами что-то не то. Я приняла это и проснулась абсолютно спокойной. Я больше даже переживала за своих родителей", - рассказала Екатерина.

По словам девушки, она до сих пор ощущает сильную боль.



Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки из-за пробитого колеса, вышли из машины, где в результате аварии, оказались зажатыми между двумя автомобилями. Позже стало известно, что Екатерине ампутировали ноги.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...