Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Сразу три авто встретились в одном ДТП в Алматы

14 сентября 2017, 06:57

Водители Mercedes и Toyota утверждают, что мужчина, находившийся в Chevrolet, вел себя нервно.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Райымбека с улицей Казакова, сообщает Zakon.kz.

Mercedes ехал в западном направлении по Райымбека. По словам водителя, перед ним ехал Chevrolet, который резко затормозил перед перекрестком, где горел зеленый свет.

Владелец Mercedes пытался уйти от удара и свернул вправо, но все равно ударил Chevrolet, от чего он улетел на обочину встречного движения. Попутно Mercedes зацепил Toyota.

Водители Mercedes и Toyota утверждают, что мужчина, находившийся в Chevrolet, вел себя нервно. Он не смог объяснить, почему резко остановился, а вместо этого вызвал приятеля и просидел с ним в машине до приезда дорожных полицейских.

В ходе разбирательств, водителю Chevrolet стало внезапно плохо, и он вызвал врачей. Другие же участники ДТП очень настаивали на медицинском освидетельствовании, но мужчину отвезли в больницу.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...