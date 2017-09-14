Сразу три авто встретились в одном ДТП в Алматы

Водители Mercedes и Toyota утверждают, что мужчина, находившийся в Chevrolet, вел себя нервно.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Райымбека с улицей Казакова, сообщает Zakon.kz





Mercedes ехал в западном направлении по Райымбека. По словам водителя, перед ним ехал Chevrolet, который резко затормозил перед перекрестком, где горел зеленый свет.





Владелец Mercedes пытался уйти от удара и свернул вправо, но все равно ударил Chevrolet, от чего он улетел на обочину встречного движения. Попутно Mercedes зацепил Toyota.





Водители Mercedes и Toyota утверждают, что мужчина, находившийся в Chevrolet, вел себя нервно. Он не смог объяснить, почему резко остановился, а вместо этого вызвал приятеля и просидел с ним в машине до приезда дорожных полицейских.





В ходе разбирательств, водителю Chevrolet стало внезапно плохо, и он вызвал врачей. Другие же участники ДТП очень настаивали на медицинском освидетельствовании, но мужчину отвезли в больницу.



