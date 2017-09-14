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В Алматы Mazda влетела в дом и сломала унитаз

14 сентября 2017, 07:39

Двое пассажиров и водитель получили сильные травмы, их госпитализировали.

ДТП произошло на улице Кудерина, ниже проспекта Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Mazda двигалась по Кудерина вниз, на повороте водитель не справился с управлением, автомобиль занесло и он боком ударился об столб. Отлетев от столба, Mazda ударила припаркованный Mercedes. От удара Mercedes проехал несколько метров и остановился, врезавшись в забор дома.

Mazda снесла забор и влетела в стену дома, где находился туалет. От сильного удара сломался унитаз.

По словам пассажирки Mazda, она и еще трое ее приятелей отдыхали в кафе, употребляли алкоголь, в том числе и водитель. Двое пассажиров и водитель получили сильные травмы, их госпитализировали. А четвертый пассажир попытался сбежать с места аварии, но жители дома его вернули. Однако по приезду медиков, ему все-таки удалось незаметно уйти.

Жители пострадавшего дома были очень возмущены. Сотрудникам дорожной полиции придется разобраться в деталях аварии.



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