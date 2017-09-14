Головкин и Альварес провели дуэль взглядов
14 сентября 2017, 07:42
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
В Лас-Вегасе прошла финальная пресс-конференция Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
По ее окончании боксеры провели дуэль взглядов.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
Фото: Sports.kz
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