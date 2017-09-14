Родственники погибших при пожаре в Актюбинской области обвиняют огнеборцев в бездействии. Пламя охватило степь в Айтекебийском районе, и сельские жители пытались самостоятельно остановить его распространение. В общей сложности, погибли четыре человека. Среди них и сельский аким Батырбек Бирлепесов. Его родные убеждены: трагедии можно было избежать, сообщает 31 канал.





На видео, снятом на камеру мобильного телефона, видны остатки обгоревшей одежды, чей-то головной убор, а вокруг – выжженная до черноты степь. 4 сентября в степном пожаре заживо сгорел 41-летний аким села Сулуколь Батырбек Бирлепесов, позже в больнице от ожогов и шока с разницей в один день скончались завуч школы и охранник. Мужчинам было 39 и 38 лет. Еще один человек погиб во втором из семи очагов степного пожара. Кенжегали Кожанов – родной дядя умершего в огне акима села Сулуколь Батырбека Бирлепесова – уверен, что гибели людей можно было избежать.





– Из-за сильного ветра огонь разгорелся с двойной силой, пламя высотой метров шесть было, и его понесло ветром в сторону моего племянника с помощниками. Они оказались в огненном кольце, - заявил дядя погибшего сельского акима Кенжегали Кожанов.





Не дождавшись подмоги, люди тушили пожар самодельными хлопушками и распахивали землю единственным трактором. Противопожарная служба, по словам людей, приехала без воды и после того, как огонь потушил дождь, а люди получили не совместимые с жизнью ожоги. Однако начальник ДЧС области опровергает их слова.





– В первый день выходили 9 человек с двумя единицами техники, а потом уже нарастили до 15 единиц личного состава, - сказал начальник Департамента по ЧС по Актюбинской области Бауыржан Сыздыков.





Полиция и инспекция по труду проводят расследование на предмет законности действий сельских и районного акиматов. Пожар оставил без отцов шестерых детей, престарелых родителей – без опоры и единственных кормильцев. Пережившие горе люди опасаются, что в случае повторения ситуации вновь окажутся безоружными перед стихией. Ведь 10 лет назад в Айтекебийском районе так же при тушении пожара погиб сельский аким, однако из той ситуации никто не извлек урок.



