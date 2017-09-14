В больнице Управления делами Президента РК прошел мастер-класс по операционному решению проблемы ожирения

Бариатрия - является эффективным, но крайним методом лечения ожирения у взрослых пациентов и может применяться только после безрезультатных консервативных методов лечения.

В больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан прошел мастер-класс по бариатрии – операционному решению проблемы ожирения.





Казахстанские врачи получили возможность изучить самые передовые технологии в бариатрии с помощью израильских специалистов: Ани Фейгин ведущего бариатрического хирурга, специалиста МЦ им.Х.Шиба (г. Тель-Авив, Израиль) и Елены Ицхаков – врача Института эндокринологии, метаболизма и гипертензии МЦ Сураски, PhD (Тель-Авив, Израиль).









«На сегодняшний день единственный эффективный метод лечения ожирения это – хирургия. Никакие консервативные методы лечения, в том числе и диеты, практически не работают. Когда мы говорим об ожирении, мы не говорим о косметической процедуре. Вместе с ожирением приходят такие заболевания как сахарный диабет, повышенное давление, ожирение печени и прочее. Лечить ожирение нужно, чтобы люди стали более здоровые, а не более красивые. Мы провели в Казахстане мастер-класс по резекции желудка, оставили пациентам две трети желудка. В таких случаях без оперативного вмешательства почти никогда не возможно. Операция это обязательный этап, но не единственный», - сказала ведущий бариатрический хирург Ани Фейгин.





На сегодняшний день это единственный гарантированный метод борьбы с лишним весом, подтвержденный многочисленными научными исследованиями и широкой практикой. Суть операции состоит в сокращении объема желудка, после чего организм самостоятельно выравнивает рацион и прекращает разрушаться из-за лишнего веса. Она показана тем пациентам, для которых другие методы оказались неэффективны.









«Бариатрия в нашем центре проводится на протяжении года. У нас прошел мастер класс израильских специалистов по оперативному вмешательству, а также ведению больных до операции и после. Основная задача операции - сделать жизнь человека безопасной и увеличить продолжительность жизни. Оперативное вмешательство имеет несколько видов. В разных странах проводят разные виды операций. Мы изучаем методики Европы, Израиля и выбираем из них лучшее для наших граждан. Израильская методика отличается тем, что сохраняется пищеварительный тракт в том виде в котором был, только значительно уменьшается его размер. В странах Европы проводятся операции по изменению пищеварительного тракта, не удаляется желудок. В Казахстане проводятся оперативные вмешательства брюшной полости, с целью изменить процесс питания. Лечение ожирения очень трудный процесс. Многие пациенты десятки лет пытаются похудеть, но это практически невозможно. В международной практике считают, что оперативное лечение является панацеей. Если человек не может сам справиться, то мы проводит оперативное вмешательство и через 2-3 месяца он начинает худеть», - сказал заведующий хирургического отделения больницы Управления делами Президента Ергали Габбасов.





Продолжительность операции от часа до трех, в зависимости от сложности. Она проводится лапароскопически, на теле пациента останется только несколько маленьких шрамов. Операция не требует длительной госпитализации – пациент при соблюдении предписаний врача может быть отпущен домой уже через сутки.





Основным показанием к назначению бариатрической операции является наличие осложнений со стороны здоровья, вызванных избыточным весом. При этом хирургический метод снижения веса является крайней мерой, предпринимаемой тогда, когда консервативные методы лечения ожирения, при помощи диет, физической нагрузки и лекарственной коррекции, оказались безрезультатными. При обращении пациента по поводу проведения бариатрической операции требуют привести доказательства того, что пациент в течение длительного времени пытался сбросить вес и применял для этого различные способы.





Бариатрия - является эффективным, но крайним методом лечения ожирения у взрослых пациентов и может применяться только после безрезультатных консервативных методов лечения.

Преимущества оперативного лечения ожирения: гарантированное и необратимое снижение массы тела, также вес уходит без усилий пациента.





Передовые технологии мировой медицины теперь стали доступны всем желающим в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК.



