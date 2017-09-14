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25 человек погибли в горящей школе в Малайзии

14 сентября 2017, 08:25

К моменту приезда пожарных здание уже было полностью охвачено огнем.

В результате пожара в школе для детей из мусульманских семей в Куала-Лумпуре погибли не менее 25 детей и взрослых, передает НТВ.

Сообщается, что сигнал о пожаре в учебном заведении поступил около 5 часов утра по местному времени. К моменту приезда пожарных здание уже было полностью охвачено огнем.

На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара и разбору завалов.

Фото: НТВ

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