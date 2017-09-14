Ученые обнаружили новые "неуязвимые" формы жизни

Большинство найденных одноклеточных – 98-99 процентов – относятся к экстремофилам, то есть существуют в условиях, не подходящих для жизни других организмов. К примеру, они могут обитать в водоемах с высокой кислотностью, соленостью или щелочностью.





Ученые, используя методы метагеномики, обнаружили ДНК, не соответствующие уже установленным и хранящимся в базах данных геномам. Всего было найдено 7280 бактериальных и 623 археальных геномов.



