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Ученые обнаружили новые "неуязвимые" формы жизни

14 сентября 2017, 08:54

Большинство найденных одноклеточных – 98-99 процентов – относятся к экстремофилам.

Исследователи из Квинслендского университета в Австралии обнаружили около восьми тысяч новых микроорганизмов, относящихся к бактериям и археям, сообщает РИА Новости.

Большинство найденных одноклеточных – 98-99 процентов – относятся к экстремофилам, то есть существуют в условиях, не подходящих для жизни других организмов. К примеру, они могут обитать в водоемах с высокой кислотностью, соленостью или щелочностью.

Ученые, используя методы метагеномики, обнаружили ДНК, не соответствующие уже установленным и хранящимся в базах данных геномам. Всего было найдено 7280 бактериальных и 623 археальных геномов.

Фото: Fotolia / Photokanok_1984

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